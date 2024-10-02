"Три тижні лікарі заборонили виходити на сцену": Федишин повідомила про негаразди зі здоров'ям

Співачка Ірина Федишин повідомила гірку новину шанувальникам, які 5-го жовтня чекали на її виступ у Львові, а 19-го - в Чернівцях. Через проблеми зі здоров'ям зірки вони переносяться.

37-річна Ірина розповіла про це в Instagram, але вдаватися в медичні подробиці не стала. Вона зазначила, що перенесення концертів зумовлене "важливими обставинами, що стосуються її лікувального процесу".

Ірина буде відпочивати і лікуватися

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"Попри те, що костюми вже пошиті, пісні написані, а квитки, майже, продані, найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену", - поділилася Федишин.

Вона повідомила нові дати своїх виступів - до роботи артистка налаштована повернутися 23-го жовтня. Ірина подякувала своїй аудиторії за розуміння та підтримку.

Нагадаємо, чоловік Федишин, Віталій Човник працює її продюсером. Пара виховує двох синів, Юрія та Олега. Ірина не приховує, що мріє народити ще й доньку, але цього разу вже дозволити собі повноцінний декрет, а не продовжувати працювати в шаленом темпі.