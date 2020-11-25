"Вибрати правильний ракурс і напружити живіт": 23-річна донька Горової похвалилася схудненням
Донька продюсерки Ірини Горової, Наталія деякий час тому рішуче взялася за вдосконалення своєї фізичної форми й тепер ділиться досягненнями в мережі.
23-річна дівчина пише мотивуючі дописи та показує фото.
"... Якщо вибрати правильний ракурс та напружити живіт", - скромно похвалилася Наташа своїм пресом.
"Ніколи не знецінюй свої досягнення. Буде це перше тренування/пробіжка/ростяжка або урок іноземної мови - будь-що, що ти робиш, хвали себе та не знецінюй", - порадила вона нещодавно.
На її думку, не дочекавшись результату, ми часто кидаємо все на півдороги та "спускаємо в унітаз" досягнення.
"А я зрозуміла, як важливо себе хвалити. Навіть сьогодні вранці - я тягнулася з думкою, яка я ще дерев'яна, але я знаю, що постійні розтяжки, щоранку, приведуть мене до шпагату за два тижні або навіть швидше", - поділилася Горова-молодша.
Вона порадила підписникам вірити в себе та йти до поставленої мети
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Нагадаємо, торік помітно схудла й Наталчина зіркова мама. Як розказувала Ірина, вона відмовилася від солодкого, смаженого та фастфудів і звела споживання алкоголю до одного келиха на вихідних.
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