"Захоплююся, ціную, кайфую": Сопонару розповіла, за що любить жінок, і показалася в обіймах зіркової подруги

Акторка, комікеса Ірина Сопонару присвятила зворушливий допис у Instagram жінкам, пояснивши, чому вона ними захоплюється, а подруг вважає справжнім скарбом у своєму житті. Вона поділилася фото з однією з них - співачкою Мартою Адамчук.

""Жінці потрібна жінка". Я люблю жінок. Щиро. Захоплююся, ціную, кайфую від нашої краси, сили та внутрішньої магії. У світі, де нас вчать конкурувати, я обираю милуватися, надихатися й підтримувати", - написала Іра.

Марта теж поділилася цим кадром у своїх сторіс, написавши: "Люблю цю жінку"

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"Бо хто, як не інша жінка, помітить, що ти ідеально намалювала стрілки? Хто підтримає твою геніальну ідею з рожевим волоссям? Хто збере тебе по шматочках після чергового "Він тобі не пара" і відверто скаже, що ти заслуговуєш кращого?", - зазначила вона.

"Мати подруг – це скарб. Тих, з ким можна і плакати, і ржати до болю в скулах. Тих, хто не заздрить, а радіє твоїм перемогам, бо знає: якщо одна з нас виграє – ми всі виграємо. Любіть одна одну, підтримуйте, цінуйте. Бо світ і так складний, давайте хоча б ми будемо одне для одного його красивою стороною", - закликала Сопонару.

Нагадаємо, Ірина пояснювала, чому її не зачіпає хейт. Як відомо, в травні Сопонару та її чоловік Ріс Бейнхем святкуватимуть першу річницю свого шлюбу.