Пережив падіння з 8 поверху та людську зраду: Сопонару всиновила кота з трагічною долею. Відео
Акторка Ірина Сопонару та її чоловік Ріс Бейнхем відтепер є щасливими "батьками" двох котів: до пухнастика Мафіна, який живе з ними з 2022-го року, приєднався смугастик на ім'я Вітьок.
Трагічну історію котика, яка тепер завершилася хеппіендом, розказали у Instagram благодійної організації "Animal help Cherkassy" та показали зустріч Вітька з новою родиною.
"Історія Вітька – це біль і зрада, яку важко уявити… Його викинули з 8 поверху. Лише диво і небайдужість перехожих, які виявилися підписниками нашого притулку, врятували йому життя. Вітька доставили в лікарню із: розривом піднебіння, відламаною задньою лапою, забоєм легень і серця", - повідомляється в дописі.
Попередні власники Вітька від тварини відхрестилися, заявивши: "Ми не пам'ятаємо який в нас кіт, взагалі це не наш і лікувати коштів його немає".
"Сьогодні Вітьок – абсолютно здоровий і щасливий – поїхав у родину до Ірини Сопонару, де його вже чекає ще один котик і справжня любов. Щасти тобі, маленький! Ти заслужив найкращу маму і тата в світі. Нехай твоє нове життя буде сповнене ласки, тепла і радості!", - побажали волонтери, подякувавши всім, хто долучився до порятунку кота.
Нагадаємо, восени Ектор Хіменес-Браво всиновив маленького Бубіка, цуценя, яке було знайдене на трасі. А ексчочільник МЗС Дмитро Кулеба та його дівчина Світлана Павелецька забрали з притулку Пузана, песика, якого привезли з Лиману після деокупації.
"Бубочка" Сопонару розказала, як сприймає хейт, як підтримує форму та скількох дітей хоче
"Щоб кукушечка не відлетіла остаточно": Сопонару в обтислих шортах влаштувала танці на пішохідному переході. Відео
"Хочу бути кращою версією себе": Сопонару в сексі-спідньому млосно посвітила принадами для фото
Сумська, Зібров та Сопонару засвітилися на хіднику MUZVAR у компанії песиків, яким потрібна родина. Фото