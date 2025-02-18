Пережив падіння з 8 поверху та людську зраду: Сопонару всиновила кота з трагічною долею. Відео

Ірина Сопонару та британець Ріс Бейнхем зіграли весілля навесні 2024-го. Чоловік лише за 4 місяці вивчив українську мову Скрін із Instagram Сопонару

Акторка Ірина Сопонару та її чоловік Ріс Бейнхем відтепер є щасливими "батьками" двох котів: до пухнастика Мафіна, який живе з ними з 2022-го року, приєднався смугастик на ім'я Вітьок.

Трагічну історію котика, яка тепер завершилася хеппіендом, розказали у Instagram благодійної організації "Animal help Cherkassy" та показали зустріч Вітька з новою родиною.

"Вітайте, у нас поповнення!", - оголосила Ірина у сторіс

"Історія Вітька – це біль і зрада, яку важко уявити… Його викинули з 8 поверху. Лише диво і небайдужість перехожих, які виявилися підписниками нашого притулку, врятували йому життя. Вітька доставили в лікарню із: розривом піднебіння, відламаною задньою лапою, забоєм легень і серця", - повідомляється в дописі.

Попередні власники Вітька від тварини відхрестилися, заявивши: "Ми не пам'ятаємо який в нас кіт, взагалі це не наш і лікувати коштів його немає".

"Сьогодні Вітьок – абсолютно здоровий і щасливий – поїхав у родину до Ірини Сопонару, де його вже чекає ще один котик і справжня любов. Щасти тобі, маленький! Ти заслужив найкращу маму і тата в світі. Нехай твоє нове життя буде сповнене ласки, тепла і радості!", - побажали волонтери, подякувавши всім, хто долучився до порятунку кота.

Вітьок уже вдома

Нагадаємо, восени Ектор Хіменес-Браво всиновив маленького Бубіка, цуценя, яке було знайдене на трасі. А ексчочільник МЗС Дмитро Кулеба та його дівчина Світлана Павелецька забрали з притулку Пузана, песика, якого привезли з Лиману після деокупації.