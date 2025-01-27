Сопонару в мереживному спідньому показала, "що уміє в ліжку". Відео

Акторка Ірина Сопонару похизувалася стрункою фігуркою у спідньому, знявши кумедне відео для свого Instagram.

38-річна зірка показала, "що уміє в ліжку".

Ірина підняла настрій своїй аудиторії

Нагадаємо, торік Іра зіграла весілля зі своїм коханим-британцем Рісом Бейнхемом, який за лічені місяці зміг вивчити українську. Сопонару розповідала, скількох дітей вона хоче і що думає про всиновлення.



