Не 7 місяців: Онуфрійчук розсекретила справжній вік свого сина

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук ошелешила свою аудиторію зізнанням. Виявляється, вона ввела усіх в оману, коли повідомила, що її первісток Адам народився наприкінці травня.

Скільки хлопчику насправді та чому вона вирішила вчинити саме так, Іванна пояснила в Instagram.

Іванна досі приховувала справжню дату народження свого сина

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"Час відкрити наш невеличкий секрет — сьогодні нам не 7, а 8 місяців. Насправді я оголосила про народження синочка у соцмережах та в медіа на місяць пізніше", - написала блогерка.

Адаму не 7, а вже 8 місяців

"Ще під час вагітності я думала про це і не планувала нічого приховувати, мені навпаки хотілося ділитися цим щастям і моментами з усім світом. Але тоді на мене, вагітну та вразливу жінку, вплинули навіювання рідних, які в цьому плані забобонні та дуже переймалися за мене та дитинку", - пригадала вона.

Зі слів Онуфрійчук, зрештою вона пристала на вмовляння рідних оприлюднити новину про народження сина трішки пізніше.

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"Тож всі, хто писали, яка я класна така, не забобонна і виставляю фото дитини з перших днів - помилялись. Я така ж, як і багато інших жінок", - зізналася вона.

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"Адамчик народився 26.04, а оголосила я про це рівно за місяць. І знаєте що? Ще тоді я зрозуміла, наскільки прекрасним було це рішення! Адже я змогла повноцінно прожити той період, насолодитися материнством та дитиною, спокійно відновитись. Я належала тільки собі й синові в найважливіший та найцінніший час протягом першого місяця, ніщо нас не відволікало – ані телефонні дзвінки, ані безліч повідомлень та потреб на них відповідати", - зазначила Іванна.

"А коли я поділилася з вами нашою радістю, то ніби ще раз пережила ті емоції, бо отримувала море привітань від знайомих, колег та підписників у соцмережах. Синочку вже 8 місяців, а я все так само, як і в перші дні, не можу ним надихатись. Цей хлопчик такий солодкий, ніжний та розумний", - похвалилася вона.

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Нагадаємо, в грудні Адамчик отримав громадянство України. Як відомо, хлопчик - перша дитина і для чоловіка Іванни Алмаза. ТаблоID розповідав історію кохання цієї пари.