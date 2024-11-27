"Коли дитина заснула": Онуфрійчук у кумедному відео показала 15 хвилин із життя кожної мами

Іванна Онуфрійчук стала мамою в травні

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, чийому синові Адаму днями виповниться півроку, відтворила популярний мем про життя мам немовлят.

У кумедному відео, яке зняла 38-річна блогерка для Instagram, вона хутко їсть банан, стоячи під душем, щось п'є з горнятка та клацає на ноутбуці, адже має лише 15 хвилин, поки спить дитина.

"Мами, скажіть, що не життєво", - написала Онуфрійчук.

Нагадаємо, з Адамчиком Іванні допомагають бабусі, також малюком багато займається його тато Алмаз. На думку Онуфрійчук, саме завдяки підтримці близьких людей їй вдалося уникнути післяпологової депресії.