Знайомство в спортзалі і два весілля: історія кохання Іванни Онуфрійчук з чоловіком-багатієм із Казахстану

Біографія 38-річної телеведучої і блогерки сповнена різноманіття. Батьки Іванни Онуфрійчук розійшлися, коли вона була маленькою. Мама Іванни виховувала її та ще двох дітей самостійно.

За освітою телеведуча правознавиця, працювала якийсь час за фахом, отримала 3 титули конкурсів краси та вела кілька телевізійних шоу. Іванна стала відома на широкий загал завдяки програмі "Без краватки" та шоу "Танці з зірками".

Маленька Іванна з батьками та сестрою Фото з Instagram

Про особистість чоловіка Онуфрійчук відомо не дуже багато. Бізнесмен Алмаз Альсенов народився в Казахстані в інтелігентній родині. З дитинства займався дзюдо і у 22 роки став членом олімпійської збірної, проте був змушений покинути спорт через травми. З цього моменту розпочав шлях у великий бізнес. Зараз 44-річний Алмаз Альсенов власник агротрейдингової компанії "Harvest Group" та живе в Швейцарії разом з родиною. До знайомства з Іванною чоловік перебував у процесі розлучення.

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Після початку повномасштабного вторгнення Іванна з родиною також оселилася у Швейцарії. Адже до цього телеведуча жила на дві країни і хотіла продовжувати свою кар'єру в Києві.

Знайомство в тренажерці

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом познайомилася під час своєї відпустки на детокс-курорті в Іспанії у 2018 році.

"Наша зустріч відбулася в спортзалі, Алмаз займався на сусідній доріжці й вирішив познайомитися. Розпитав про мене, розповів, що сам родом із Казахстану, що займається трейдингом. І одразу ж запросив вирушити з групою на nordic walking у гори. А потім узяв мій номер телефону і сказав, що хоче побачитися, коли буде в Києві", – згадувала 38-річна телеведуча.

Про минуле Іванни кажуть різне. Зокрема і те, що воно тісно пов'язано з ескортом. Утім, підтверджень цьому нема, і, схоже, Алмаза це абсолютно не хвилює Фото з Instagram

Їхні стосунки розвивалися плавно та поступово. Вони багато листувалися, але Алмаз не приступав до активних дій досить довго. Десь рік їхнє спілкування було схоже на дружбу.

Телеведуча Онуфрійчук зізнавалася, що саме погляди чоловіка на сім’ю та життя підкорили її.

Відомо, що Алмаз зробив пропозицію Іванні онлайн, бо вирували карантинні обмеження, а телеведуча відповіла замість "так" – "дякую". На другу, вже особисту пропозиції ведуча відповіла згодою.

Історія стосунків пари красива і сповнена романтики

Два весілля

У 2021 році пара зіграла пишне весілля на Мальдівах. Наречена була у розкішній сукні від ліванського дизайнера GEORGES HOBEIKA. Церемонія проходила на березі океану, а розважали гостей та молодят запрошені зірки, зокрема Monatik.

Пізніше в цьому ж році, телеведуча Онуфрійчук та бізнесмен зіграли весілля вдруге, в Україні. Хоча спочатку планували другу церемонію в Стамбулі, але через карантинні обмеження парі не вдалося це зробити.

Українське святкування пройшло з розмахом та офіційними заручинами. Наречена змінила аж 3 сукні від українських дизайнерів.

На цьому фото одразу дві сукні: сукня принцеси з п’ятиметровим шлейфом (на манекені), для якої було використано понад 35 метрів ексклюзивно виготовленого мережива, 4 кг кришталю, 2 кг бісеру, 1 кг перлів і понад 3000 цирконів у діамантовому ограновуванні, та плаття для передвесільної фотосесії (на Іванні)

Фото з Instagram

Вишуканість і елегантність була підкреслена у кожній деталі: від банкетного залу в палацовому стилі до витончених елементів декору. Гостей розважали знаменитості, серед яких був Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки.

Сімейні цінності

Іванна та Алмаз мають спільні цінності та поважають традиції один одного. Після весілля телеведуча навіть привезла чоловіка у рідне село.

У цьому ж місяці, після сільського вікенду, пара гайнула на Сейшели у весільну подорож.

"І хоч попереду у нас ще багато роботи, та я знаю, що зустріла найтурботливішого, найдобрішого та найромантичнішого чоловіка. Я щаслива, що у нас однакові життєві цінності та ставлення до близьких, що ми дивимося в одному напрямку та створюємо таку сім‘ю, про яку завжди мріяли", – ділилася Іванна через рік після весілля.

Омріяна дитина

Нещодавно 37-річна Онуфрійчук стала мамою вперше. У подружжя народився син Адам. Пологи відбулися в приватній клініці Лозанни, поряд був Алмаз. Зі слів Онуфрійчук, якби не повномасштабна війна, вона насамперед розглядала би Київ як місто для пологів.

Онуфрійчук зі своїми хлопцями

Подружжя підійшло до цього кроку дуже свідомо, готувалося і фізично, і морально. Іванна багато розказувала, як це - виношувати первістка у віці після 35. Також пара одразу знала, що пологи будуть партнерськими.

Коли син Іванни з'явився на світ, вона не приховувала його від загалу, а навпаки - одразу почала багато розповідати про свій досвід материнства та викладати фото з малюком.

Протягом вагітності пара наробила купу милих фото Фото з Instagram

У грудні цього року Онуфрійчук похвалилася тим, що 6-місячний Адам став громадянином України.

Іванна неодноразово підкреслювала, що для неї дуже важливо, аби син був справжнім українцем

А нещодавно подружжя відсвяткувало 3 роки шлюбу. З цієї нагоди Іванна виклала зворушливі історії в Instagram, в яких подякувала Алмазу за здійснення мрії свого життя – мати дитину та коханого чоловіка.