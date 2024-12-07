"+1 маленький українець": Онуфрійчук похвалилася громадянством сина та показала кумедні фото з паспортом

Юлія Леськова 7 грудня, 09:17
Іванна Онуфрійчук з сином Адамом
Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка з родиною проживає у Швейцарії, похвалилася українським громадянством, яке отримав її 6-місячний син Адам.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України і тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт!" - повідомила Іванна.


Онуфрійчук зазначила, що, хоч це й звичайний документ, проте для неї це дуже радісна подія.

"Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці", - додала вона.

Син Іванни Онуфрійчук з паспортом

Здається, син Іванни й сам дуже щасливий бути українцем

Іванна Онуфрійчук показала сина з паспортом

Ну дуже щемливі фото маленького українця

Іванна Онуфрійчук показує паспорт сину
Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук
Син Іванни Онуфрійчук
Маленький українець з цікавістю розглядає свій перший документ
Іванна Онуфрійчук попозувала з сином
Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук з сином на фото

Іванна показала милі фото зі своїм маленький українцем

Нагадаємо, на початку листопада Іванна Онуфрійчук та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз відсвяткували 3-тю річницю шлюбу.

Як відомо, пара зіграла весілля на Мальдівах.

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Іванна Онуфрійчук
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