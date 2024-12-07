"+1 маленький українець": Онуфрійчук похвалилася громадянством сина та показала кумедні фото з паспортом
Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка з родиною проживає у Швейцарії, похвалилася українським громадянством, яке отримав її 6-місячний син Адам.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України і тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт!" - повідомила Іванна.
Онуфрійчук зазначила, що, хоч це й звичайний документ, проте для неї це дуже радісна подія.
"Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці", - додала вона.
Нагадаємо, на початку листопада Іванна Онуфрійчук та її чоловік, казахський бізнесмен Алмаз відсвяткували 3-тю річницю шлюбу.
Як відомо, пара зіграла весілля на Мальдівах.
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