"Маю все, про що завжди мріяла": Онуфрійчук показалася в день свого 38-річчя в колі близьких та з сином на руках

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук зустріла своє 38-річчя.

Вона зізналася, що, хоча цей день, 8-липня був затьмарений черговим жорстоким ракетним обстрілом росіянами міст України, їй вдалося відсвяткувати у колі близьких людей.

Три дні по тому, 11-го липня Іванна запостила в Instagram фото та відео, а ще поділилася своїми думками і підсумками.

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"Мій 38-мий рік почався з усвідомлення, що я маю все, про що завжди мріяла", - поділилася Онуфрійчук, зазнімкувавшись із чоловіком Алмазом та їхнім 1-місячним первістком Адамом.

Іванна відзначила свій перший у статусі мами день народження Фото з Instagram Онуфрійчук

"Мене не раз запитували, що для мене означає "бути щасливою". Я, відповідаючи на це питання, завжди уявляла себе в колі рідних, поряд з коханим чоловіком і з власними дітками. Я бачила себе реалізованою як мама, як жінка та особистість, як дружина", - розказала вона.

Адамчик народився наприкінці травня

Зі слів Іванни, в такий день їй було складно думати про якісь святкування, але, оскільки родичі заздалегіль уже були запрошені на вечерю, то вона вирішила не скасовувати.

"Увечері ми зібралися з родиною за одним столом. На мить я зловила себе на думці, що все, про що я мріяла - переді мною", - наголосила жінка.

Онуфрійчук вітала велика родина

"У цей день були дуже змішані відчуття. З одного боку серце розсипалося на шматки від трагедії, яка сталася вдома. Тепер все, що стосується дітей, я проживаю зі ще більшим страхом та емпатичністю, аніж раніше, бо я сама стала мамою і можу зрозуміти батьків", - зазначила Онуфрійчук.

Алмаз та Іванна одружені вже 3 роки

"А з іншого боку мене переповнювала вдячність Богу за все, що я маю. У мене було лиш два бажання. Перше — щоб мені вдалося це все вберегти і примножувати. Друге — аби не страждали світлі люди — чи це дітки, чи дорослі. І щоб в кожної такої людини настав момент, коли вона осягає цінність того, що має, і може знайти щастя у цьому", - підсумувала вона.

Адам Алмазович - почесний гість на маминому святі

Нагадаємо, Іванна з Алмазом мешкають у Швейцарії. Після закінчення війни Онуфрійчук мріє показати маленькому Адамчику Україну.

Як відомо, подружжя вже домовилося, в якій вірі виховуватиметься малюк - у батьковій або в маминій.







