"У мене немає нічого": Бобул розповів, на кого переписав житло та яка в нього тепер пенсія

Співак Іво Бобул, у якого є троє вже дорослих нащадків - Руслан, Людмила та Данило, зізнався, що своїм майном розпорядився ще за життя. 72-річний народний артист також розповів, чим займається його старший син, який мешкає у Сполучених Штатах.

Про це мова зайшла у його інтерв'ю "Наодинці".

Як наголосив Іво Васильович, розлучаючись із першою дружиною, матір'ю його старших дітей, він не став ділити добро.

"Я всім все залишав. Без судів. Важко було, звісно... Перша жінка мені вдячна. Вона якось подзвонила мені: "От, наш син купив собі квартиру вже, бачиш, який він хороший, ти постійно спілкуєшся з ним..."", - розказав артист.

Первісток Іво Бобула мешкає в Нью-Йорку

"Спілкуємось з ними, допомагаєм як можемо. Хороший хлопець. Він сек'юриті. Такий, як я (зростом) або й навіть вище, з бородою. У нього донька. У мене три онучки – дві в Чернівцях, а одна – Америці", - поділився він.

Молодший нащадок Бобула, 19-річний Данило, одружуватися і робити тата дідусем іще раз поки не квапиться.

"Він зараз вчиться в Інституті міжнародних відносин і ще займається комп’ютерами. Любить Комп'ютери. Збирає. В них є компанія така дружня, збирають дуже круті комп’ютери", - похвалився співак.

Зі слів Бобула, в них із сином дуже рідко виникають конфлікти. Данило до його порад дослухається, хлопець він не розбалуваний і зважає на татову настанову "не позорити" прізвище. З'їжджати від батьків Бобул-молодший не планує, ба більше, сімейна оселя офіційно належить йому.

Нащадкам народного артиста не доведеться ділити спадщину, оскільки своїм майном він уже розпорядився

"Оце де я живу - це його квартира. Я на нього все переписав, у мене немає абсолютно нічого, все його. Машину забрав. Я так кайфую, що він її забрав, так пишаюсь, що він їздить. Бо колись у мене нічого не було в дитинстві, і я дуже мріяв, щоби щось було. І коли я можу щось таке зробити для нього, то не уявляєте, яка це радість на душі", - зізнався співак.

Бобул продовжує активно працювати і викладати. А ще йому підняли пенсію, яка два роки тому складала 5 тисяч гривень.

"Вже підняли. Десять (тисяч гривень). "Дуже велика" пенсія. Соромно. Людина, яка носила папери з кабінету в кабінет, то 40 тисяч, 50 тисяч, а тобі - 10. Але нічого, дякую й за це господу богу", - резюмував він.

Нагадаємо, торік Іво Васильович розповів, на скільки років почувається та чи робить уколи краси. ТаблоID також писав про те, де зараз і як виглядають інші кумири української естради 70- 90-х років.