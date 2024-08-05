"Не можу зараз побудувати нову сім'ю": Камалія зізналася, що після розлучення їй заборонив Захур

Співачка Камалія, яка нещодавно заінтригувала появою в весільній сукні та з обручкою, зізналася, що насправді її особисте життя після розлучення з Мохаммадом Захуром "на паузі".

Ба більше, виявляється, доньки експодружжя, 10-річні Арабелла та Мірабелла не знають, що батьки більше не разом.

Чому так, 47-річна Камалія пояснила в інтерв'ю "Слава +", а ще спробувала розставити крапки над "і" в резонансній історії з її "побиттям".

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Доньки Захура та Камалії досі не знають про розлучення батьків

"Я не можу сказати, що я в стосунках. Я вільна, я зараз в такій паузі. В мене дуже багато є друзів-чоловіків, котрі до мене виявляють знаки уваги. Я спілкуюся, я можу сходити в кіно, в ресторані посидіти. Але я не готова до серйозних таких стосунків. Так, мені подобаються чоловіки, дуже. І є чоловік, який мені дуже подобається, але мені треба подумати", - сказала Камалія.

"Для того, щоби дізнатися, чи кохання це справжнє, треба, щоби пройшов якийсь період. Часто ми можемо плутати кохання з пристрастю, симпатією, закоханістю, захопленням. Скажімо так: закохана, але боюся... У мене дуже складна ситуація. Я не кожному чоловікові, навіть якщо дуже закохаюся і вийду заміж, мені здається... Я не можу зараз побудувати нову сім'ю", - зазначила артистка.

Як пояснила Камалія, вона боїться, що дочки не приймуть нового чоловіка в її житті. Та це питання й неактуальне, враховуючи, що, за рішенням Захура, Арабелла та Мірабелла не дізнаються про їхнє розлучення до свого повноліття.

Арабелла та Мірабелла зараз мешкають в Лондоні з батьком

"Захур, навіть коли вони розлучилися з першою жінкою, він мене зустрів після свого розлучення через 8 років. І навіть зі мною в шлюбі вони приховували з (першою дружиною) Ольгою 8 років, що вони не просто розлучені, а що Захур жонатий на іншій жінці. Тобто 8 років в наших стосунках з Захуром він ще робив вигляд перед своїми дітьми, що вони з їхньою мамою - подружжя. Щоби не травмувати", - розповіла співачка.

"Захур мені заборонив. У них (мусульман) узагалі розлучення - це табу... Він боїться, що дівчата не зрозуміють. Тобто тато-мама ніколи не сварилися, було щастя, все добре, і тут раптом розлучення. Він каже: "От вони виростуть, коли вже будуть повнолітніми, от тоді ми зможемо їм казати". Він хоче, щоби наші діти виросли ніби в повноцінній сім'ї", - поділилася вона.

Захур заборонив Камалії піднімати тему розлучення в розмовах з дівчатками

Отже, у житті Камалії поки що нема нового чоловіка. А також - і це добра новина - нема в ньому і нового чоловіка-аб'юзера "Міші", котрий, як писали деякі ЗМІ з посиланням на джерела, міг систематично бити зірку.

Що до фото, які збурили мережу в квітні, то вони, зі слів Камалії, мають відношення до її нового проєкту, деталі про який вона поки не хоче розкривати.

"Це був грим, і потрапили ці фотки... Я не знаю, що це за фотки, хто ці фотки віддав. Там дуже багато домальованого я побачила", - заявила Камалія.

Артистка запевнила, що то був грим+фотошоп, а не синці на її личку

До того ж, як стверджує виконавиця, на деяких із тих кадрів узагалі не вона. А з чоловік, аб'юзивні стосунки з яким їй приписали, Михайло Стефанишин, мовляв, просто "попав під роздачу" і насправді вони з ним лише співпрацюють в області волонтерства.

Нагадаємо, 69-річний Захур раніше теж запевнив, що не бив Камалію. Як відомо, пара прожила у шлюбі 20 років, але навесні 2023-го ошелешила новиною про розлучення.



