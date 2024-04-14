"Необґрунтовані звинувачення": Камалія на тлі скандалу з фото в синцях закликала ЗМІ не чіпати Захура

Співачка Камалія так і не пояснила, звідки могли взятися її фото з синцями та набряками, однак одразу вирішила захистити свого чоловіка, бізнесмена з Пакистану Мохаммада Захура та звернулася до ЗМІ з проханням не робити його об'єктом "необґрунтованої уваги".

Про це зірка написала у своєму Instagram.

"Останнім часом спостерігається помітне зростання використання людей для сенсаційних цілей у медійних кампаніях. Сьогодні Я звертаюсь з щирим закликом до засобів масової інформації проявляти стриманість і обережність, особливо стосовно особи, яка є мені близькою — Захура", - зазначила Камалія.

Співачка зауважила, що Захур став об'єктом необґрунтованої уваги з боку медіа, а відповідати на звинувачення немає можливості, оскільки обмежує присутність у мережі. Вона додала, що як батько її доньок та партнер протягом 20 років він "завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив".

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Захур та Камалія разом виховують двох 10-річних доньок - Арабеллу та Мірабеллу Фото з Instagram Камалії

"Характер Захура визначається його інтелектом, та рішучою протидією переслідуванням та насильству, а також його надзвичайними вчинками самопожертви. Він віддав себе вихованню наших дочок, віддаючи перевагу їхньому добробуту над особистими чи професійними інтересами", - написала зірка.

Камалія наголосила на тому, що Захур сам вирішив залишитися в Україні під час війни та допомагати.

"Я благаю засоби масової інформації поважати приватне життя Захура і утримуватись від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації. У разі будь-яких запитань чи побоювань, я готова стати єдиним об'єктом уваги, захищаючи Захура від будь-якої необґрунтованої уваги.

Давайте надавати пріоритет чесності, співчуттю та повазі у наших розповідях, вшановуючи людей, як Захур, які втілюють ці цінності у всіх аспектах свого життя", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, мережею почали поширюватися знімки Камалії із синцями та набряками. Однак сама співачка заперечила, що над нею вчиняють насильство, та припустила, що фото можуть бути відфотошоплені.

Як відомо, співачка та Захур разом 20 років, у квітні минулого року пара заявляла про розлучення.

Окрім того, Захур і Камалія живуть окремо - вона в Україні, а він у Британії з доньками.