"Кім Сенсорі": Кардашян у боді та лосинах порівняли з дружиною Каньє Веста. Фото
Схоже, Кім Кардашян досі не дає спокою слава нинішньої дружини її ексчоловіка Каньє Веста, Б'янки Сенсорі. Адже світську діву знову звинуватили у копіюванні своєї наступниці.
Після того, як Кардашян виклала в Instagram кілька фото себе в білому боді та білих лосинах, у коментарях її назвали Кім Сенсорі та одразу ж згадали про стиль Yeezy (бренд одягу Каньє Веста - ред.).
На фотографіях блондинка Кім, яка зараз перебуває в Нью-Йорку з дочкою Норт, виходить з продуктового магазину Лос-Анджелеса в зухвалому білому трико та лосинах.
Цей лук одразу ж нагадав провокативні вбрання з колготками, які дуже любить Б'янка Сенсорі. Хоча, на відміну від Б'янки, Кім все ж таки не оголювала принади.
Ці світлини були опубліковані у вівторок 20 серпня, зроблено їх було, швидше за все, ще кілька місяців тому, коли Кім була блондинкою.
До слова, нещодавно і Сенсорі закидали копіювання стилю Кардашян. А ще дочка Кім і Каньє, 11-річна Норт не так давно частково повторила лук своєї мачухи.