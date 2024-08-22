"Кім Сенсорі": Кардашян у боді та лосинах порівняли з дружиною Каньє Веста. Фото

Цікаво, Кім свідомо обрала це вбрання, щоб сколихнути порівняння з Б'янкою? Фото з Instagram

Схоже, Кім Кардашян досі не дає спокою слава нинішньої дружини її ексчоловіка Каньє Веста, Б'янки Сенсорі. Адже світську діву знову звинуватили у копіюванні своєї наступниці.

Після того, як Кардашян виклала в Instagram кілька фото себе в білому боді та білих лосинах, у коментарях її назвали Кім Сенсорі та одразу ж згадали про стиль Yeezy (бренд одягу Каньє Веста - ред.).

Кардашян супроводжував якийсь молодик

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На фотографіях блондинка Кім, яка зараз перебуває в Нью-Йорку з дочкою Норт, виходить з продуктового магазину Лос-Анджелеса в зухвалому білому трико та лосинах.

Цей лук одразу ж нагадав провокативні вбрання з колготками, які дуже любить Б'янка Сенсорі. Хоча, на відміну від Б'янки, Кім все ж таки не оголювала принади.





Ці світлини були опубліковані у вівторок 20 серпня, зроблено їх було, швидше за все, ще кілька місяців тому, коли Кім була блондинкою.

У коментарях дехто зауважив, що вбрання Кім нагадує колекцію бренду Yeezy 2016 року

Також фоловерам не сподобалося "пошкоджене та щуряче" волосся Кім

До слова, нещодавно і Сенсорі закидали копіювання стилю Кардашян. А ще дочка Кім і Каньє, 11-річна Норт не так давно частково повторила лук своєї мачухи.