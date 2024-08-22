"Кім Сенсорі": Кардашян у боді та лосинах порівняли з дружиною Каньє Веста. Фото

Тамара Кудрявченко 22 серпня, 11:01
Кім Кардашян

Цікаво, Кім свідомо обрала це вбрання, щоб сколихнути порівняння з Б'янкою?

Фото з Instagram

Схоже, Кім Кардашян досі не дає спокою слава нинішньої дружини її ексчоловіка Каньє Веста, Б'янки Сенсорі. Адже світську діву знову звинуватили у копіюванні своєї наступниці.

Після того, як Кардашян виклала в Instagram кілька фото себе в білому боді та білих лосинах, у коментарях її назвали Кім Сенсорі та одразу ж згадали про стиль Yeezy (бренд одягу Каньє Веста - ред.).

Кім Кардашян із чоловіком

Кардашян супроводжував якийсь молодик


На фотографіях блондинка Кім, яка зараз перебуває в Нью-Йорку з дочкою Норт, виходить з продуктового магазину Лос-Анджелеса в зухвалому білому трико та лосинах.

Цей лук одразу ж нагадав провокативні вбрання з колготками, які дуже любить Б'янка Сенсорі. Хоча, на відміну від Б'янки, Кім все ж таки не оголювала принади.

Кім Кардашян блондинка


Ці світлини були опубліковані у вівторок 20 серпня, зроблено їх було, швидше за все, ще кілька місяців тому, коли Кім була блондинкою.

У коментарях дехто зауважив, що вбрання Кім нагадує колекцію бренду Yeezy 2016 року

У коментарях дехто зауважив, що вбрання Кім нагадує колекцію бренду Yeezy 2016 року

Також фоловерам не сподобалося пошкоджене та щуряче волосся Кім

Також фоловерам не сподобалося "пошкоджене та щуряче" волосся Кім

До слова, нещодавно і Сенсорі закидали копіювання стилю Кардашян. А ще дочка Кім і Каньє, 11-річна Норт не так давно частково повторила лук своєї мачухи.

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Кім Кардашян
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