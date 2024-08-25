Піщана гора та проживання у готелі росіянина: ЗМІ оприлюднили райдер скандального Каньє Веста

Фото Getty Images

Одіозний американський репер Каньє Вест вперше за довгий час збирається виступити за межами США, а саме у столиці Південної Кореї - Сеулі. Однак одним із вимог виконавця у райдері є проживання у готелі російського магната.

Про це пише Daily Mail.

За повідомленням, Каньє Вест вимагає аж 24 номери у готелі, якими могли б користуватися лише він та його дружина Б'янка Сенсорі.

Реклама:

"Репер уточнює, що їхній готель має належати групі Ritz, Four Seasons або Aman (розкішні курорти, що належать російському магнату Владиславу Дороніну)", - пише видання.

А от своїх членів команди Каньє дозволив поселити в іншому готелі, щоправда, він теж має бути п'ятизірковим.

Серед інших вимог - команда має бути одягнена у все чорне, не вживати алкоголю, наркотиків та не палити. На концертному майданчику для нього мають бути чотири кімнати, які замикаються та обставлені чорними меблями.

Каньє Вест зі своєю епатажною дружиною Б'янкою Сенсорі Фото Getty Images

Також репер бажає, аби не було нічого з пластику: пляшок, тарілок та склянок. Рушники для рук мають бути чорними, а також обов'язкова наявність дитячих вологих серветок без запаху.

З їжі у райдері скандального виконавця заявлені лише фрукти, 24 пляшки води та чотири - фруктового соку. Алкоголь суворо заборонений.

Однак дуже прискіпливим Вест є до зарядних пристроїв до своїх девайсів. Він хоче два різних зарядних пристрої для iPhone і зазначає, що вони мають бути оригінальними.

Також для його виступу було замовлено 40 вантажівок з піском, адже репер задумав виступати на вершині піщаної гори.

Нагадаємо, Каньє Вест відомий своїми скандальними висловами та вчинками. Наприклад, наприкінці червня цього року репер прилетів до Москви на день народження креативного дизайнера свого бренду Гоші Рубчинського.

Також він осоромився через роздруковане фото Путіна та симпатією до Адольфа Гітлера.

Як відомо, інсайдер стверджує, що у Каньє Веста складна фінансова ситуація й він вимушений просити допомоги у своєї колишньої дружини, теледіви та бізнесвумен Кім Кардашян.