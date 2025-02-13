"Ніколи не було так боляче": Кардашян шокувала станом своєї спини після носіння тугого корсета. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян відверто розповіла про страждання, які їй довелося пережити через екстремально тугий корсет, який вона носила на Met Gala-2024.
44-річна зірка реаліті-шоу вирішила відреагувати на чутки про можливе видалення ребер для отримання тонкої талії на хіднику, пише Daily Mail.
У новому випуску шоу The Kardashians бізнесвумен продемонструвала кадри, на яких видно глибокі червоні сліди від корсета, що залишилися на її шкірі. Вона зізналася, що під час балу ледве витримувала біль і навіть думала покинути захід раніше.
"Я ніколи раніше не відчувала такого, коли мені здається, що я не можу дихати. Я буквально помирала. Мені ніколи не було так незручно і ніколи раніше не було так боляче… Але якщо ти добре виглядаєш, це було того варте", — зізналась вона.
Після виходу з Met Gala вона поспішила до готелю, де благала команду швидше зняти з неї сукню, адже біль став нестерпним.
Втім, Кардашян не шкодує про свій вибір. Коли один із продюсерів запитав, чи воно того варте, вона впевнено відповіла: "Абсолютно. Це ж частина мене".
Нагадаємо, поява Кім на Met Gala у цій сукні спричинила хвилю обговорень. Користувачі мережі гадали, де поділилась талія зірки, і чому вона виглядає такою тонкою.
До речі, Кардашян обожнює корсети і вони часто є елементами її образів. У 2020 році вона показалась з сильно затягнутою талією.
Серед інших фанатів корсетів можна виділити Аню Тейлор-Джой. Минулого року її розкритикували за стягнуту талію.