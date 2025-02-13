Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Ніколи не було так боляче": Кардашян шокувала станом своєї спини після носіння тугого корсета. Фото

Карина Тімкова - 13 лютого, 18:00

Американська теледіва Кім Кардашян відверто розповіла про страждання, які їй довелося пережити через екстремально тугий корсет, який вона носила на Met Gala-2024.

44-річна зірка реаліті-шоу вирішила відреагувати на чутки про можливе видалення ребер для отримання тонкої талії на хіднику, пише Daily Mail.

У новому випуску шоу The Kardashians бізнесвумен продемонструвала кадри, на яких видно глибокі червоні сліди від корсета, що залишилися на її шкірі. Вона зізналася, що під час балу ледве витримувала біль і навіть думала покинути захід раніше.

Кардашян поділилася кадрами з наслідками носіння корсета
Та сама сукня і екстремально маленька талія
фото з Instagram

"Я ніколи раніше не відчувала такого, коли мені здається, що я не можу дихати. Я буквально помирала. Мені ніколи не було так незручно і ніколи раніше не було так боляче… Але якщо ти добре виглядаєш, це було того варте", — зізналась вона.

Після виходу з Met Gala вона поспішила до готелю, де благала команду швидше зняти з неї сукню, адже біль став нестерпним.

Кім Кардашян показала ушкоджену спину після корсету

Зірка пройшла ще те випробування

Скрін The Kardashians/Hulu
Кардашян відповіла на чутки про видалення ребер
Кім зізналася, що корсет спричинив їй серйозні страждання
Скрін The Kardashians/Hulu

Втім, Кардашян не шкодує про свій вибір. Коли один із продюсерів запитав, чи воно того варте, вона впевнено відповіла: "Абсолютно. Це ж частина мене".

Нагадаємо, поява Кім на Met Gala у цій сукні спричинила хвилю обговорень. Користувачі мережі гадали, де поділилась талія зірки, і чому вона виглядає такою тонкою.

До речі, Кардашян обожнює корсети і вони часто є елементами її образів. У 2020 році вона показалась з сильно затягнутою талією.

Серед інших фанатів корсетів можна виділити Аню Тейлор-Джой. Минулого року її розкритикували за стягнуту талію.

Читайте також:

Кардашян із заквітчаною головою та з порцеляною на грудях попозувала для китайського глянцю

Кардашян у хижому бікіні та котячій масці закосила під Мерилін Монро

Кардашян оголила на камеру соковите тіло у спідньому свого бренду. Фото

Кім Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів