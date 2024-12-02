"Б'янка розмножилася": Кардашян ошелешила фанів химерним фотосетом у трусиках та балаклаві

Кім Кардашян уміє дивувати своїх шанувальників

Американська реалітізірка та бізнесвуман Кім Кардашян здивувала свою аудиторію в Instagram новим фотосетом.

44-річна зірка позувала у темряві в місцині, схожий на околицю лісу. Лук для такої прогулянки Кім підібрала дещо дивний: високі чоботи, трусики, топ і балаклаву.

Реалітізірка утнула незвичний фотосет просто неба

За грибами ходила?

В коментарях люди висловлюють свою думку. Не обійшлося, звісно, без порівняння з Кім із чинною дружиною її ексчоловіка Каньє Веста, любителькою епатажних образів Б'янкою Сенсорі.

"Б'янка розмножилася", - пожартував один із підписників.

"Що це таке? Сейнт знову поцупив твій телефон?.. Дівчино, лягай стати... Скільки коштує виглядати так дешево?.. В тебе штани скінчилися?", - питають у Кім.

Одначе є й чимало фолловерів, котрим сподобалися і образ Кардашян, і зйомка, мовляв, мистецтво завжди розуміють не всі.

Нагадаємо, Кім уже не вперше закидають копіювання стилю Б'янки, а Б'янці - стилю Кім.

Як відомо, нещодавно Каньє Веста звинуватили у сексуальних фантазіях про його тещу.