"Б'янка розмножилася": Кардашян ошелешила фанів химерним фотосетом у трусиках та балаклаві
Американська реалітізірка та бізнесвуман Кім Кардашян здивувала свою аудиторію в Instagram новим фотосетом.
44-річна зірка позувала у темряві в місцині, схожий на околицю лісу. Лук для такої прогулянки Кім підібрала дещо дивний: високі чоботи, трусики, топ і балаклаву.
В коментарях люди висловлюють свою думку. Не обійшлося, звісно, без порівняння з Кім із чинною дружиною її ексчоловіка Каньє Веста, любителькою епатажних образів Б'янкою Сенсорі.
"Б'янка розмножилася", - пожартував один із підписників.
"Що це таке? Сейнт знову поцупив твій телефон?.. Дівчино, лягай стати... Скільки коштує виглядати так дешево?.. В тебе штани скінчилися?", - питають у Кім.
Одначе є й чимало фолловерів, котрим сподобалися і образ Кардашян, і зйомка, мовляв, мистецтво завжди розуміють не всі.
Нагадаємо, Кім уже не вперше закидають копіювання стилю Б'янки, а Б'янці - стилю Кім.
Як відомо, нещодавно Каньє Веста звинуватили у сексуальних фантазіях про його тещу.
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