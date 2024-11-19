"Лежати і страждати - не варіант": Осадча в обтислому спортлуці заселфилася біля дзеркала

Телеведуча Катерина Осадча у 1000-ий день повномасштабного вторгнення вирішила відганяти від себе важкі думки в корисний та ефективний спосіб - отримавши порцію ендорфінів у спортзалі.

"Не хотіли ми побачити цю цифру...", зізналася Катя в Insta-сторіс.

"...але плани, рух уперед - це все веде нас до перемоги. Тому лежати і страждати - не варіант. В мене ранок почався зі спорту", - повідомила вона.

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Катерина в важкий день обрала рухатися до здоров'я та бадьорого настрою Фото з Instagram Осадчої

Як повідомила згодом Осадча, вона обрала пілатес.

Зірка пояснила, як так сталося, що досі вона не дружила зі спортом.

Як відомо, досі багатодітній зірковій мамі для того, щоби мати гарну фігуру, було достатньо лише контролювати свій раціон.

Нагадаємо, в вересні дружина Юрія Горбунова відсвяткувала 41-річчя та анонсувала, що її наступний рік буде роком постійного руху.