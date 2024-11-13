Осадча і Горбунов з синами, Дантес із Кацуріною та Єфросиніна відвідали мистецьку виставку Монатіка

Сім'я Монатіка прийшла підтримати його персональний артдебют Фото з сайту JetSetter

Днями в столичному ЦУМі відбулося відкриття першої персональної виставки музиканта Діми Монатіка MONATIK The Views.

Запрошені на закритий івент гості першими побачили картини та артоб’єкти, створені Монатіком у співпраці з українським мистецьким проєктом KOTO.

Крім того, Діма провів унікальний артперформанс, що занурив гостей в атмосферу "Вічно танцюючої людини" — образу, який став знаковим для нього.

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Одна з робіт Діми

Презентація тривала понад 8 годин і перетворилася на театралізоване дійство за участю акторів з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Сценарії для кожної картини та артоб’єкта написав сам Монатік.

Головним артоб’єктом виставки став батискаф, який запрошує глядачів поринути в глибини фантазії

Серед гостей події були лише зіркові друзі артиста: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін, Володимир Дантес і Даша Кацуріна, Антон Птушкін, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми тощо.

Дантес і Кацуріна сходили на презентацію картин MONATIK і, можливо, зустріли там своїх колишніх...

...Адже Міша і Надя теж були на виставці

Маша Єфросиніна прийшла без сина

А от Горбунов і Осадча дітей взяли

Даша Квіткова теж завітала сама

Алан Бадоєв був яскравішим за картини

Дизайнер Іван Фролов

Ветеран війни і нинішній "Холостяк" Олександр Терен та блогерка і бізнесвумен Сабіна Мусіна веселилися мов діти

Впізнали Птушкіна? Ми не одразу

Блогери Таня Парфільєва та Іван Кришталь вибралися на подію без сина і як давай цілуватися

Осадча з молодшим сином Данилом

Олексій Завгородній теж через пару років зможе ходити на івенти з дитиною, адже вони з коханою чекають на малюка

Один із солістів ТНМК Олег Фагот Михайлюта представляв на івенті "стару" гвардію українського шоубізу

Мультиартист Монатік тепер артист у ще більш широкому значенні

Усі фото Антон Кулаковський та Віталій Ухов

Нагадаємо, днями Діма Монатік, який незабаром стане батьком втретє, розповідав, чому вони з дружиною не стали робити гендер-паті та як сини ставляться до появи ще одного малюка в родині.