Осадча і Горбунов з синами, Дантес із Кацуріною та Єфросиніна відвідали мистецьку виставку Монатіка

ТаблоID 13 листопада, 17:25
Монатік з дітьми і дружиною

Сім'я Монатіка прийшла підтримати його персональний артдебют

Фото з сайту JetSetter

Днями в столичному ЦУМі відбулося відкриття першої персональної виставки музиканта Діми Монатіка MONATIK The Views.

Запрошені на закритий івент гості першими побачили картини та артоб’єкти, створені Монатіком у співпраці з українським мистецьким проєктом KOTO.

Крім того, Діма провів унікальний артперформанс, що занурив гостей в атмосферу "Вічно танцюючої людини" — образу, який став знаковим для нього.


Виставка Монатіка в ЦУМі

Одна з робіт Діми

Презентація тривала понад 8 годин і перетворилася на театралізоване дійство за участю акторів з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Сценарії для кожної картини та артоб’єкта написав сам Монатік.

Монатік і родина

Головним артоб’єктом виставки став батискаф, який запрошує глядачів поринути в глибини фантазії

Серед гостей події були лише зіркові друзі артиста: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін, Володимир Дантес і Даша Кацуріна, Антон Птушкін, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми тощо.

Дантес і Кацуріна

Дантес і Кацуріна сходили на презентацію картин MONATIK і, можливо, зустріли там своїх колишніх...

Кацурін і Дорофєєва

...Адже Міша і Надя теж були на виставці

Телеведуча Єфросиніна

Маша Єфросиніна прийшла без сина

Осадча з синами і Горбуновим

А от Горбунов і Осадча дітей взяли

Блогерка Даша Квіткова

Даша Квіткова теж завітала сама

Режисер Алан Бадоєв

Алан Бадоєв був яскравішим за картини

Іван Фролов

Дизайнер Іван Фролов

Ветеран війни і нинішній Холостяк Олександр Терен та блогерка і бізнесвумен Сабіна Мусіна веселилися мов діти

Ветеран війни і нинішній "Холостяк" Олександр Терен та блогерка і бізнесвумен Сабіна Мусіна веселилися мов діти

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Осадча з сином

Осадча з молодшим сином Данилом

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Єфросиніна і Монатік
Мультиартист Монатік тепер артист у ще більш широкому значенні

Мультиартист Монатік тепер артист у ще більш широкому значенні

Усі фото Антон Кулаковський та Віталій Ухов

Нагадаємо, днями Діма Монатік, який незабаром стане батьком втретє, розповідав, чому вони з дружиною не стали робити гендер-паті та як сини ставляться до появи ще одного малюка в родині.

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