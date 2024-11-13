Осадча і Горбунов з синами, Дантес із Кацуріною та Єфросиніна відвідали мистецьку виставку Монатіка
Днями в столичному ЦУМі відбулося відкриття першої персональної виставки музиканта Діми Монатіка MONATIK The Views.
Запрошені на закритий івент гості першими побачили картини та артоб’єкти, створені Монатіком у співпраці з українським мистецьким проєктом KOTO.
Крім того, Діма провів унікальний артперформанс, що занурив гостей в атмосферу "Вічно танцюючої людини" — образу, який став знаковим для нього.
Презентація тривала понад 8 годин і перетворилася на театралізоване дійство за участю акторів з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Сценарії для кожної картини та артоб’єкта написав сам Монатік.
Серед гостей події були лише зіркові друзі артиста: Надя Дорофєєва і Міша Кацурін, Володимир Дантес і Даша Кацуріна, Антон Птушкін, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми тощо.
Нагадаємо, днями Діма Монатік, який незабаром стане батьком втретє, розповідав, чому вони з дружиною не стали робити гендер-паті та як сини ставляться до появи ще одного малюка в родині.