"Місцями доросліший за мене": Осадча привітала первістка з 22-річчям та показала рідкісні фото з ним

Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна телеведуча Катерина Осадча ніжно привітала свого старшого сина Іллю з 22-річчям та показала спільні рідкісні фото.

"Моя гордість! Мій Ілля, з Днем народження! Між першим і другим фото майже 22 роки різниця/ На першому - літо 2024 ми святкуємо три роки молодшому брату, а на другому весна 2003 Іллі виповнилося півроку і ми приїхали в тільки но відкриті Курені", - написала Осадча.

Вона наголосила, що дорослішання сина було для неї "найкрутішим часом".

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"Відпочинки на морі, народження Івана і вже йому на фото кілька місяців, а потім і Данила і Ілля вже старший брат і приклад для двох підростаючих малих", - додала Катерина.

Телеведуча звернулася до сина та запевнила, що він її найбільша гордість та натхнення.

"Ти моя гордість і натхнення ось вже 22 роки. Зараз ти вже на три роки старший за мене тоді, коли ти народився, і ти досі дивуєшся, як я в твоєму віці вже мала дитину. Але я радію, що саме тоді народився ти і ми прожили таке десь однакове дорослішання, мені здається, що і зараз ти місцями доросліший за мене, а я все ще вчуся бути дорослою мамою", - сказала вона.

Катя ніжно звернулася до старшого сина у його день народження

"Ти приклад поставлених цілей і втілення їх в життя, я пишаюсь тим, як ти вчишся і які цілі ставиш! Сумую за тобою і чекаю коли в тебе наступить ранок, шоб подзвонити з привітаннями", - додала Осадча.

Ілля зі своїм молодшим братиком

Підписники Катерини зазначили, що син дуже схожий на Катерину

Осадча зазначила, що дуже пишається своїм дорослим сином

Нагадаємо, у Катерини Осадчої є ще двоє молодших синів від телеведучого Юрія Горбунова - 7-річний Іван та 3-річний Данило. А от Ілля син Каті від попередніх стосунків з ексдепутатом Олегом Поліщуком.

Як відомо, якось Осадча поділилася з підписниками чесними роздумами про материнство.