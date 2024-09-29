"Місцями доросліший за мене": Осадча привітала первістка з 22-річчям та показала рідкісні фото з ним

Юлія Леськова 29 вересня, 09:39
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

41-річна телеведуча Катерина Осадча ніжно привітала свого старшого сина Іллю з 22-річчям та показала спільні рідкісні фото.

"Моя гордість! Мій Ілля, з Днем народження! Між першим і другим фото майже 22 роки різниця/ На першому - літо 2024 ми святкуємо три роки молодшому брату, а на другому весна 2003 Іллі виповнилося півроку і ми приїхали в тільки но відкриті Курені", - написала Осадча.

Вона наголосила, що дорослішання сина було для неї "найкрутішим часом".


"Відпочинки на морі, народження Івана і вже йому на фото кілька місяців, а потім і Данила і Ілля вже старший брат і приклад для двох підростаючих малих", - додала Катерина.

Телеведуча звернулася до сина та запевнила, що він її найбільша гордість та натхнення.

"Ти моя гордість і натхнення ось вже 22 роки. Зараз ти вже на три роки старший за мене тоді, коли ти народився, і ти досі дивуєшся, як я в твоєму віці вже мала дитину. Але я радію, що саме тоді народився ти і ми прожили таке десь однакове дорослішання, мені здається, що і зараз ти місцями доросліший за мене, а я все ще вчуся бути дорослою мамою", - сказала вона.

Катерина Осадча з старшим сином Іллею

Катя ніжно звернулася до старшого сина у його день народження

"Ти приклад поставлених цілей і втілення їх в життя, я пишаюсь тим, як ти вчишся і які цілі ставиш! Сумую за тобою і чекаю коли в тебе наступить ранок, шоб подзвонити з привітаннями", - додала Осадча.

Старший та середній сини Катерини Осадчої

Ілля зі своїм молодшим братиком

Катерина Осадча обіймає для фото старшого сина

Підписники Катерини зазначили, що син дуже схожий на Катерину

Катерина Осадча з сином на фото

Осадча зазначила, що дуже пишається своїм дорослим сином

Нагадаємо, у Катерини Осадчої є ще двоє молодших синів від телеведучого Юрія Горбунова - 7-річний Іван та 3-річний Данило. А от Ілля син Каті від попередніх стосунків з ексдепутатом Олегом Поліщуком.

Як відомо, якось Осадча поділилася з підписниками чесними роздумами про материнство.

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