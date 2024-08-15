"Страх, розпач, сльози": дружина Павліка розказала, коли збагнула, що в сина затримка мовлення
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова розповіла, коли усвідомила, що в їхнього з ним сина Михайла затримка мовлення. Вона запевнила: до року в хлопчика не було жодних ознак.
30-річна блогерка відповіла на запитання про це у своїх Insta-сторіс.
Зі слів Каті, вона дуже рано почала займатися розвитком сина, зокрема вже з 6 місяців показувала йому навчальні картки Домана.
Повне усвідомлення, що є проблема, прийшло до Репяхової, коли йому був рік і десять місяців.
"Я запитала у своїх подружок (у яких дітки такого ж віку), чи виконують їх діти інструкції, вони відповіли: звичайно, давно. І тоді до мене прийшов страх, розпач, сльози", - зізналася вона.
"Але я швидко взяла себе в руки! І за тиждень ми вже були у першого невролога", - додала Катерина.
Нагадаємо, причину Михасикової затримки психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями вдалося встановити лише у його 3 роки. Нещодавно Катя розказала, який прогноз озвучила їй авторитетна неврологиня, до якої вони спеціально їздили у Чернівці, та чим розчарував візит до лікаря в Ізраїлі, який коштував 400 доларів.
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