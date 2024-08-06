"Мій другий день народження": 58-річний Павлік адресував щемливе зізнання своїй четвертій дружині
Співак Віктор Павлік та його четверта дружина, блогерка і бізнесвуман Катерина Репяхова показалися в новому романтичному відео та обмінялися ніжними словами у Instagram.
"Я завжди буду берегти наше кохання", - пообіцяла 30-річна Катя.
"Дякую, кохана. День нашої зустрічі - мій другий день народження", - зізнався Віктор Франкович.
До слова, річниця знайомства в пари, яка виховує спільного синочка Михайла, буде в листопаді.
Як відомо, 58-річний артист щиро вважає, що, якби не зустріч із Катериною, його би вже могло не бути серед живих. Адже в той час Павлік мав сильну алкозалежність і навіть потрапляв до реанімації.
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