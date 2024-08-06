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"Мій другий день народження": 58-річний Павлік адресував щемливе зізнання своїй четвертій дружині

Марія Ткаченко 6 серпня, 16:30
Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Співак Віктор Павлік та його четверта дружина, блогерка і бізнесвуман Катерина Репяхова показалися в новому романтичному відео та обмінялися ніжними словами у Instagram.

"Я завжди буду берегти наше кохання", - пообіцяла 30-річна Катя.

"Дякую, кохана. День нашої зустрічі - мій другий день народження", - зізнався Віктор Франкович.

До слова, річниця знайомства в пари, яка виховує спільного синочка Михайла, буде в листопаді.

Як відомо, 58-річний артист щиро вважає, що, якби не зустріч із Катериною, його би вже могло не бути серед живих. Адже в той час Павлік мав сильну алкозалежність і навіть потрапляв до реанімації.

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Павлік Репяхова
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