Дружина Павліка показалася після нової пластичної операції: Ще одна мрія здійснена. Фото
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова продовжує вдосконалювати свою зовнішність.
Цього разу 30-річна Катя, яка вже робила ринопластику, вставила імплант у підборіддя.
Результат операції вона ще не показала, але виклала фото одразу після, з пов'язкою на обличчі.
"Ментопластика. Ще одна мрія здійснена", - написала Репяхова.
На запитання підписниці, чому вона просто не обрала корекцію філерами, Катерина зазначила, що філер треба колоти часто, а ментопластика раз і не все життя. Крім того, саме про цю операцію блогерка мріяла ще до ринопластики.
Нагадаємо, два роки тому Репяхова плакала від щастя, бо нарешті зробила ринопластику. Павлік, до речі, не дуже підтримує дружину у її бажанні змінюватися оперативним шляхом і навіть грозив їй розлученням.