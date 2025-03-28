Дружина Павліка показалася після нової пластичної операції: Ще одна мрія здійснена. Фото

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова продовжує вдосконалювати свою зовнішність.

Цього разу 30-річна Катя, яка вже робила ринопластику, вставила імплант у підборіддя.

Результат операції вона ще не показала, але виклала фото одразу після, з пов'язкою на обличчі.

Катерина спочатку не збиралася показуватися після операції, але потім передумала

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"Ментопластика. Ще одна мрія здійснена", - написала Репяхова.

Також Репяхова зізнавалася, що хоче підправити форму грудей, але після другої вагітності

На запитання підписниці, чому вона просто не обрала корекцію філерами, Катерина зазначила, що філер треба колоти часто, а ментопластика раз і не все життя. Крім того, саме про цю операцію блогерка мріяла ще до ринопластики.

Рік тому Катя пробувала корекцію підборіддя філерами і називала це дивом

Всі чекають на фото після зняття пов'язки

Їсти боляче, але це і не дивно

Блогерка не приховує, що хейт впливає на неї. Саме тому вона в першу чергу зробила ніс

Нагадаємо, два роки тому Репяхова плакала від щастя, бо нарешті зробила ринопластику. Павлік, до речі, не дуже підтримує дружину у її бажанні змінюватися оперативним шляхом і навіть грозив їй розлученням.