"Наколола?": Репяхова оновила форму губ і показала реакцію Павліка
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова невтомно продовжує вдосконалювати свою зовнішність.
Катя підколола губи, щоб трішки оновити форму, та повеселила підписників реакцією свого чоловіка на її зміни в обличчі.
"Що ти зробила з губами, зая? Наколола?", - щиро (чи награно?) здивувався 59-річний Віктор Франкович на камеру дружини-блогерки.
До слова, у травні минулого року Репяхова показувала, як зменшувала губи, щоб потім знову їх збільшити.
А ще Катерина нещодавно нагадувала, як вона виглядала до ринопластики та після.
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