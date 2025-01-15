"Наколола?": Репяхова оновила форму губ і показала реакцію Павліка

ТаблоID 15 січня, 13:30

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова невтомно продовжує вдосконалювати свою зовнішність.

Катя підколола губи, щоб трішки оновити форму, та повеселила підписників реакцією свого чоловіка на її зміни в обличчі.

Катя Репяхова форма губ

Катерина вже не вперше показує процес оновлення губ

Скріншот зі сторіс в Instagram

"Що ти зробила з губами, зая? Наколола?", - щиро (чи награно?) здивувався 59-річний Віктор Франкович на камеру дружини-блогерки.


Віктор Павлік

Як гадаєте: Павлік підіграв дружині та вдав здивування від її нових губ чи справді помітив зміни та щиро здивувався?

Репяхова наколола губи

Так тепер виглядають губи Репяхової

Катя за натуральний ефект

Катя за натуральний ефект

Це вже не вперше, коли Катерина показує бурхливу реакцію свого чоловіка на її зміни

Це вже не вперше, коли Катерина показує бурхливу реакцію свого чоловіка на її зміни

До слова, у травні минулого року Репяхова показувала, як зменшувала губи, щоб потім знову їх збільшити.

А ще Катерина нещодавно нагадувала, як вона виглядала до ринопластики та після.


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Павлік Репяхова
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