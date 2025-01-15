"Наколола?": Репяхова оновила форму губ і показала реакцію Павліка

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова невтомно продовжує вдосконалювати свою зовнішність.

Катя підколола губи, щоб трішки оновити форму, та повеселила підписників реакцією свого чоловіка на її зміни в обличчі.

Катерина вже не вперше показує процес оновлення губ Скріншот зі сторіс в Instagram

"Що ти зробила з губами, зая? Наколола?", - щиро (чи награно?) здивувався 59-річний Віктор Франкович на камеру дружини-блогерки.

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Як гадаєте: Павлік підіграв дружині та вдав здивування від її нових губ чи справді помітив зміни та щиро здивувався?

Так тепер виглядають губи Репяхової

Катя за натуральний ефект

Це вже не вперше, коли Катерина показує бурхливу реакцію свого чоловіка на її зміни

До слова, у травні минулого року Репяхова показувала, як зменшувала губи, щоб потім знову їх збільшити.

А ще Катерина нещодавно нагадувала, як вона виглядала до ринопластики та після.



