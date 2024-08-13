"Живе у своєму світі": Бужинська розказала про старшу доньку в Німеччині та похвалилася успіхами двійнят
Співачка Катерина Бужинська, якій 13-го серпня виповнилося 45 років, розповіла про те, чим займаються троє її дітей - 17-річна Олена від попередніх стосунків та 7-річні двійнята Катя і Дмитро від чинного чоловіка Дімітра Стойчева.
В інтерв'ю Viva! зірка запевнила, що дуже хотіла, аби молодші діти навчалися в Києві.
"Катерина і Дмитрик закінчили перший клас. На жаль, вони не пішли у школу в Києві, а навчаються у Софії. Я так мріяла, щоб на першому дзвонику моїх дітей звучала пісня "Як у нас на Україні", якій понад 20 років, чи "Україна — це ми". До речі, вона увійшла в шкільну програму, її вивчають на уроках музики, і написав її наш геніальний поет, Герой України Юрій Рибчинський, мій творчий хрещений батько. Я так хотіла, щоб мої діти вперше йшли до школи під мамину пісню. Але, на жаль, цього не сталось", - зазначила Катерина.
"Діти красиві, веселі, дуже люблять співати різними мовами, танцюють. Катя навчається добре, Дмитрик — нормально, але в нього погана поведінка, він такий непосидючий! Ми з ними ходимо в церкву, я навчаю їх бути добрими, допомагати тим, кому важко. Вони усім розповідають, що в них тато болгарин, мама українка, а самі вони народилися в Києві", - поділилася Бужинська.
Також артистка трішки більше, ніж зазвичай, розповіла про свою старшу доньку, яку вона доволі рідко світить у мережі.
"Оленочка — моя велика любов! Це така світла дитина, боже янголятко. Цілодобово читає, пише казки, досконало вивчила німецьку та англійську. Цілеспрямована бджілка-трудівниця, яку не цікавлять ні косметика, ні одяг — вона живе у своєму світі", - розказала про дитину Катя.
"Їй скоро 18 років, але для мене вона все одно маленька. Дуже щира, добра, скромна, вихована, завжди приходить на допомогу. Оленка любить Німеччину і хоче там залишатись", - зауважила зірка.
Ще минулого року Бужинська розповідала, що старша дочка живе і навчається у Німеччині.