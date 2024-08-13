"Живе у своєму світі": Бужинська розказала про старшу доньку в Німеччині та похвалилася успіхами двійнят

Катя Бужинська з дочкою Катрусею і сином Дмитриком

Співачка Катерина Бужинська, якій 13-го серпня виповнилося 45 років, розповіла про те, чим займаються троє її дітей - 17-річна Олена від попередніх стосунків та 7-річні двійнята Катя і Дмитро від чинного чоловіка Дімітра Стойчева.

В інтерв'ю Viva! зірка запевнила, що дуже хотіла, аби молодші діти навчалися в Києві.

"Катерина і Дмитрик закінчили перший клас. На жаль, вони не пішли у школу в Києві, а навчаються у Софії. Я так мріяла, щоб на першому дзвонику моїх дітей звучала пісня "Як у нас на Україні", якій понад 20 років, чи "Україна — це ми". До речі, вона увійшла в шкільну програму, її вивчають на уроках музики, і написав її наш геніальний поет, Герой України Юрій Рибчинський, мій творчий хрещений батько. Я так хотіла, щоб мої діти вперше йшли до школи під мамину пісню. Але, на жаль, цього не сталось", - зазначила Катерина.

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Син - копія мама, а доня схожа на тата Фото з Facebook

"Діти красиві, веселі, дуже люблять співати різними мовами, танцюють. Катя навчається добре, Дмитрик — нормально, але в нього погана поведінка, він такий непосидючий! Ми з ними ходимо в церкву, я навчаю їх бути добрими, допомагати тим, кому важко. Вони усім розповідають, що в них тато болгарин, мама українка, а самі вони народилися в Києві", - поділилася Бужинська.

Катя і Дімітр вже понад 10 років разом

Також артистка трішки більше, ніж зазвичай, розповіла про свою старшу доньку, яку вона доволі рідко світить у мережі.

"Оленочка — моя велика любов! Це така світла дитина, боже янголятко. Цілодобово читає, пише казки, досконало вивчила німецьку та англійську. Цілеспрямована бджілка-трудівниця, яку не цікавлять ні косметика, ні одяг — вона живе у своєму світі", - розказала про дитину Катя.

Старша донька Бужинської живе у Гамбурзі, але співачка каже, що часто до неї літає

"Їй скоро 18 років, але для мене вона все одно маленька. Дуже щира, добра, скромна, вихована, завжди приходить на допомогу. Оленка любить Німеччину і хоче там залишатись", - зауважила зірка.

Ще минулого року Бужинська розповідала, що старша дочка живе і навчається у Німеччині.