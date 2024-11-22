"У мене була криза": Katya Chilly зізналася, як зрізала волосся і порушила багаторічне табу на м'ясо і алкоголь

Шанувальники звикли бачити Катю Chilly з довгим волоссям (це фото 2020-го року), але тепер зірка виглядає інакше Фото з Facebook Katya Chilly

Співачка Katya Chilly розказала про зміни, які відбулися з нею за останній рік. Артистка зважилася на кардинальну зміну зачіски, знову стала займатися музикою та розпочала викладацьку діяльність.

А передувала цьому дуже несподівана зміна в її раціоні - Катя вперше за дуже довгий час з'їла м'яса та випила вина.

Про це вона розповіла у інтерв'ю KyivFM.

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"Я почала викладати музику через 30 років після того, як я її написала. Я почала викладати музику лише в січні цього року. Перед цим у мене була криза. У всіх нас бувають кризи, я цього не соромлюсь. Я зрізала волосся. Я просто вибрала приймати душ з головою кожен день, ніж сушити волосся, яке нижче пояса, кожен день. Тобто бажання душу з головою було сильніше, ніж загальноприйнятий канон краси", - пояснила 46-річна Катя.

Як зазначила артистка, вона не вживала жодних продуктів тваринного походження з 2002-го року. Син Каті, Святозар їх і досі не вживає, і це вибір самого хлопчика.

"З 2002-го року це пройшло двадцять чотири роки. І в січні цього року я йшла повз базар... А, я не вживала спиртне, я навіть на своє весілля не пила шампанське. Взагалі весь цей період часу - нічого. І я купила півня. З головою, з лапами. З якимось екстатичним задоволенням я його сама розібрала. Я купила червоне вино. Я зжерла всього півня. Я запила вином. І на наступний ранок я почала викладати музику", - зі сльозами закінчила свою емоційну розповідь Katya Chilly.

Нагадаємо, декілька років тому Катя Чілі своїм поверненням зчинила фурор на ТБ, з'явившись у шоу "Голос країни".