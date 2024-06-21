Стрибає у свій новий рік: Міддлтон привітала принца Вільяма з днем народження його кумедним фото з дітьми
21-го червня принц Вельський Вільям святкує свій 42-й день народження. І принцеса Вельська Кейт Міддлтон не забула підготувати особливе фото, щоби привітати чоловіка у соцмережах.
"З днем народження, татко. Ми всі тебе дуже любимо", - написала Кейт і виклала кумедний знімок, на якому Вільям із дітьми Джорджем, Луї та Шарлоттою весело стрибає з невеликого пагорба.
До речі, нещодавно фотографією свого авторства Міддлтон вітала чоловіка з Днем батька.
Як відомо, 15-го червня Кейт і Вільям уперше з моменту оголошення про онкологію принцеси з'явилися на публіці разом. Це сталося під час параду, присвяченого дню народження короля Чарльза ІІІ.
Докладніше про історію кохання подружжя читайте в попередньому матеріалі ТаблоID.
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