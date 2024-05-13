"Розумний та впертий": інсайдер розповів, як принц Вільям поставився до теорій про "зникнення" дружини

Наприкінці березня принцеса Вельська Кейт Міддлтон шокувала загал діагностованим у неї онкологічним захворюванням. Такому кроку передували, як відомо, численні теорії щодо "зникнення" Її Високості з публічного простору.

Нині ж інсайдер, близький до королівської родини, розповів, як принц Вільям поставився до вигадок та подекуди абсурдних теорій щодо своєї дружини.

Як пише Ace Showbiz, спадкоємець британського престолу був дуже роздратований і розлючений через спекуляції довкола Кейт Міддлтон.

"Вільям – розумний та впертий інколи. Це, а також його фокус на сім’ї дадуть йому основу й сили, аби пройти через усе", – цитує видання інсайдера.

Наприкінці квітня принц та принцеса Вельські відзначили 13 років шлюбу фото getty images

Як відомо, у січні королівський палац повідомив, що принцеса Вельська перенесла операцію на черевній порожнині. У звернені вони підкреслили, що Кейт Міддлтон повернеться до виконання обов’язків після Великодня, проте це не вдовольнило широкий загал і невдовзі чимало теорій почали ширитися в ЗМІ.

Серед іншого зрада Вільяма з такою собі маркізою Роуз Генбері. І начебто намір Кейт подати на розлучення. Також були версії, що принцеса Вельська пережила невдалу пластичну операцію тощо.

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Покласти край чуткам вирішили, оприлюднивши інформцію про онкологію Її Високості.

Нагадаємо, раніше джерело розповідало, як принц Вільям справляється з королівськими обов’язками на тлі хвороб дружини та батька.