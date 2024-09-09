"Яке це полегшення": Міддлтон повідомила, що завершила хіміотерапію, та замилувала відео з чоловіком і дітьми

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка у березні записала проникливе відео, повідомивши, що хвора на рак, знову в такий самий спосіб звернулася до своєї аудиторії. Цього разу - з добрими новинами.

42-річна Кетрін завершила хіміотерапію.

На відео, яким поділилася принцеса, сімейна прогулянка лісом і затишне дозвілля з її батьками. Вільям і Кейт, зазвичай стримані на публіці, тримаються за руки та навіть цілуються, а Джордж, Шарлотта і Луї - пустують, не ніяковіючи перед камерою.

Кетрін та Вільям показалися в атмосферному відео про їхнє літо

"Літо добігає кінця, і я не можу вам передати, яке це полегшення, нарешті завершити хіміотерапію. Останні дев'ять місяців були неймовірно складні для нас як для родини. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і ми мали знайти спосіб, щоби пройти крізь буремні води та невідому дорогу", - поділилася Міддлтон.

Як зазначила принцеса, шлях подолання раку складний, лякаючий та непередбачуваний, він зіштовхує людину з вразливістю, про яку вона раніше не думала, а також змушує на все поглянути по-іншому.

Хіміотерапія тепер позаду

"Цей час, передусім, нагадав Вільяму та мені про те, що треба розмірковувати і бути вдячними за прості, але важливі речі у житті, які багато хто з нас сприймає як належне. Про те, щоби просто любити і бути любими", - зізналася вона.

Вся щаслива родина в зборі

Зі слів Міддлтон, до повного одужання та відновлення їй іще далеко. Але вона сподівається в наступні місяці вже частіше з'являтися на публіці, адже їй не терпиться повернутися до роботи.

Від імені їх із чоловіком Кейт подякувала всім за підтримку, яка їм дуже помогла.

Принц із принцесою нечасто дозволяють собі ніжності на людях

"Усі, хто продовжує свою подорож подолання раку - я залишаюся з вами, поруч, рука в руці. Із темряви може народитися світло, тож хай це світло сяє яскраво", - закінчила своє звернення Міддлтон.

Нагадаємо, в червні Кейт Міддлтон приєдналася до королівської родини під час параду в Лондоні. А в липні вони з Шарлоттою повболівали на фіналі Вімблдона.

Стан здоров'я, вочевидь, не дозволив Кетрін, поїхати на Олімпійські ігри в Париж, але вони з Вільямом з'явилися в відео з подякою британським спортсменам.