Міддлтон в улюбленому кепелюшку відвідала недільну службу з королівською сім'єю

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка перебуває на сімейному відпочинку в шотландському палаці Балморал, 25-го серпня відвідала недільну службу в церкві Крейті Кьорк.

Були на ній і король Чарльз ІІІ із королевою Каміллою, а також герцог Единбурзький Едвард із дружиною Софі та сином.

42-річну Кейт сфотографували через вікно автомобіля. Як відзначає Daily Mail, склалося враження, що принцеса в дуже доброму гуморі. Вільям був за кермом, і вони з дружиною базікали між собою.

На Міддлтон був капелюшок із пір'ячком від Hicks & Brown за 130 доларів. Цікаво, що перед цим принцеса вже вигулювала його саме до церкви.

Нагадаємо, Кетрін востаннє з'являлася на публіці в липні. Вони з дочкою Шарлоттою дивилися фінал джентльменської частини Вімблдонського турніру у Лондоні.

Як відомо, Міддлтон бореться з онкозахворюванням. Подейкують, щоби принцеса могла масимально зосередитися на своєму фізичному та ментальному здоров'ї, вони з Вільямом вирішили "відправити в бан" принца Гаррі та Меган, через яких Кейт стресувала.