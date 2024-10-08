Кейт Вінслет оголила плечі в яскравому комбінезоні на кіноівенті у Швейцарії. Фото

49-річна британська актриса Кейт Вінслет відвідала 20-й міжнародний Кінофестиваль у Цюріху. Там зірка отримувала нагороду "Золота ікона" за здобутки у кіно.

Для появи на парадному хіднику красуня обрала яскраво червоний комбінезон із відкритими плечима, який доповнила чорним паском. Щодо б’юті, то зірка обрала стриманий макіяж та зібрану зачіску.

Кейт Вінслет підкреслила плечі яскравим комбінезоном фото GETTY IMAGES

До речі, Кейт знана своїм адекватним ставленням до зовнішності. Як відомо, зірка проти пластичних операцій, але надає перевагу іншим б’юті-процедурам, більше про які вона особисто розповідала в одному з інтерв’ю.

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Нагадаємо, Вінслет не цурається вигулювати на парадний хідник сукні багаторічної давнини. У 2022-му на кінопрем’єрі в Лондоні вона з’явилася в максі, яке у 2015-му одягала на Кінофестиваль у Торонто.