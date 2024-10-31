"Виклик прийнято": Клопотенко розсекретив страву, яку не любить Залужний, та уклав із ним парі

Зірковий шефкухар Євген Клопотенко здивував новиною: виявляється, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний не любить борщ.

Тож Клопотенко уклав парі, що закохає Залужного у найвідомішу українську страву за 80 днів.

Про це Євген повідомив у своєму Instagram і показався з Валерієм у Лондоні.

Виявляється, є люди, які не люблять борщ

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"Залужний не любить борщ. Але ми уклали парі, що я це зміню. Так що слідкуйте за новинами в цій справі, коротше. Не знаю, чи впораюсь я за 80 днів... але це парі стартувало саме в Лондоні, коли я брав участь в організації благодійної званої вечері", - повідомив Євген.

"...Ось так, почалося все з благодійності, а бонусом ще й пана Валерія в борщ тепер маю закохати. Виклик прийнято. Цьом", - додав кухар.

Нагадаємо, якось Клопотенко розповідав, яку страву погано готує та що готовий їсти вічно. А ще він казав, чим би нагодував Залужного, Зеленського і Тимошенко.