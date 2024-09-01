"Це було дуже епічно": Клопотенко розповів про секс у криниці, скільки витрачає на місяць та кого б не впустив у свій ресторан

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Відомий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів про те, скільки грошей витрачає на місяць, де відбувся його найдивніший секс та кого б з відомих людей він би не впустив у свій ресторан.

Зі слів Клопотенка, він багато витрачає на донати на ЗСУ. Окрім цього допомагає батькам та має помічників.

"Раніше я все вкладав у бізнес і мені вистачало 10 тисяч гривень на місяць. Потім я почав рости. На стандартні витрати в мене є 80 тисяч - це квартира, асистент, водій, машина. Ще є донати: в середньому 100-150 тисяч на місяць. Є допомога батьками, тисяч 50-60", - сказав Євген у шоу "NABARI".

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Ресторатор зазначив, що багато грошей у нього йде на продукти харчування, а також порахував, що за місяць його витрати в загальному складають близько 400 тисяч гривень.

Найбільше Клопотенко витрачає на донати армії

"Ну і на їжу я витрачаю дуже багато, мінімум тисяч 50-60 витрачаю і сам готую для себе. Але я приходжу у магазин і для мене в кайф купити все, що я можу собі дозволити. На одяг я витрачаю небагато. Ну а тепер порахуємо, десь тисяч 400 на місяць витрачаю", - додав Клопотенко.

Він також повідомив, що не має власної квартири, а живе в орендованій.

"Не буде в мене асистента, не буде в мене водія, не буде в мене продуктів, то я можу і рис один їсти, смачно готувати. Це не шось таке, що я без цього не можу. У мене немає своєї квартири, наприклад, є там будинок, який я купив років 5 тому, але я там не живу. Я орендую квартиру. Бо та квартира, яку я хочу, коштує чверть мільйона, купляти зараз не актуально", - сказав Євген.

Ведучий шоу поцікавився, чи є серед відомих людей ті, кого б Клопотенко не пустив до свого ресторану та чи існує у нього "чорний список" гостей.

"Чорного списку не існує. Але кому я б відмовив? Ну, Ані Лорак. А з тих, хто в Україні... Ані Алхім відмовив би. Вона просто з іншого світу, як і Оля Полякова. Це не мої люди. Якби вони прийшли, я б цього не хотів бачити та знати. А кого б ще? Ну для мене все чітко зараз - всі люди, які мають якісь питання "какая разница", або не розуміють цінності України, то мені в принципі не цікаво з такими людьми", - зазначив шеф-кухар.

У ресторані Клопотенка немає "чорного списку"

Поділився Євген й подробицями свого інтимного життя. Він розповів історію про свій найдивніший секс.

"Я колись впав у криницю, яку недобудували, яка 2 метри глибини, з дівчиною. Ми вдвох впали. Ми не могли вилізти, нікого не було. Ну ми і вирішили прямо там. Це було дуже епічно, дуже прикольно прям", - завершив Клопотенко.

Нагадаємо, якось в інтерв'ю Євген Клопотенко зізнався, що має "соціально недопустиму" мрію, а саме вкрасти дівчину та тримати її в клітці.

Раніше Клопотенко розповідав, що його річний заробіток становить близько 24 мільйонів гривень.