Княгиня Шарлін у блакитно-бежевому з дітьми і чоловіком у синьому зазнімкувалися на державному івенті

Тетяна Сухачова 4 вересня, 10:30

Княжа родина Монако відома своєю пристрастю до розкішного життя і, зокрема, до недешевого одягу. Наприклад, княгиня Шарлін неодноразово демонструвала образи на тисячі доларів.

Так трапилося і під час зустрічі із міністром юстицій Монако, світлини чого з’явилися на офіційній сторінці першої родини князівства в Instagram.

Для виходу Шарлін вбралася у лук від італійського бренду Kiton: молочні брюки вартістю $1430, а також шовкову блузу та ніжно-блакитний жакет.

Останніх двох позицій нині немає у продажу на сайті, проте вартість подібних речей із того ж матеріалу у цього бренду складає щонайменше 1 тисяча та 4 тисячі доларів відповідно.

Також на зустрічі були присутні чоловік Шарлін, князь Альбер II та їхні діти, двійнята Жак та Габріель. Вони були одягнені у костюм та сукню, які гармоніювали між собою завдяки спільному для обох луків темно-синьому кольору.

Князь та княгиня Монако із дітьми

Княжа родина Монако завжди виглядає витончено та зі смаком :)

фото з офіційного Instagram княжої родини Монако
Княгиня Шарлін із дітьми Жаком і Гарбріель

Маленьких Жака і Габріель батьки вже беруть із собою на офіційні державні заходи

фото з офіційного Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, подейкують, що княже подружжя є лише "протокольною парою" і насправді навіть не живуть разом.

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