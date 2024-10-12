"Це не про музику, це про моє": KOLA зізналася, чим займається її чоловік та чому вона не показує його

Фото з Instagram KOLA

Співачка KOLA (справжнє ім'я Анастасія Прудіус, - ред) на пресконференції щодо її сольного концерту у Палаці спорту розповіла, чим займається її чоловік-іноземець Слава, та пояснила, чому не показує його публіці.

Співачка зазначила, що на концерті буде її чоловік та пожартувала, що всі шукатимуть його у VIP-секторі.

"Так, чоловік буде на концерті. Він їде до мене, з моєю мамою, вони їдуть удвох. Вони зустрічаються у Варшаві і сюди прямують до мене на концерт. Слухайте, це не те, щоби якась таємниця. Просто він не публічна людина, йому це не потрібно. Він займається медициною. Він інша людина", - сказала Анастасія.

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Вона зазначила, що благовірний підтримує її розвиток у музиці.

"Він все це приймає, він любить те, чим я займаюся і я його цим надихаю. Але йому не потрібно, щоб його бачили, щоб його фоткали, щоби його знімали. Він дорослий чоловік, він має свій бізнес. Він завжди поруч і підтримує мене, зажди радий за мене і цього достатньо", - додала Прудіус.

Анастаcія зі своїм чоловіком Скріншот з шоу "Неймовірна правда про зірок"

Однак KOLA сподівається, що журналісти та фанати не стануть шукати та фотографувати її коханого.

"Я сподіваюсь, що у нас правильні журналісти, правильні люди, які не будуть створювати мені величезний дискомфорт і фотографувати його. Я б дуже цього не хотіла. Бо це по-перше, повага до мене і до мого особистого життя. Я його не ховаю, але я буду дуже вдячна, якщо ніхто не буде фотографувати, намагатися щось зняти. Я думаю, що якби це було у вашому житті, то вам було б неприємно. Він буде біля мене, він моя найрідніша людина, на сьогодні. Але це моє життя, це не про музику, це про моє", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше співачка похизувалася Ніколасу Кармі подарунками від коханого на тисячі доларів.

Як відомо, коханий Анастасії, В'ячеслав старший за неї на 13 років. Він з Дніпра, однак вже багато років мешкає в Ізраїлі. Вона познайомилася з благовірним у 2022 році.

Своє весілля закохані відгуляли у Празі.

До речі, у Слави є двоє синів Шон й Адам. Співачка каже, що дуже любить дітей свого коханого.