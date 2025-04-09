"20 щасливих років": із нагоди порцелянового весілля Чарльза ІІІ та Камілли палац згадав їхні танці та інші гарні моменти

20 років тому Камілла Паркер-Боулз та Чарльз (тоді ще принц) офіційно стали подружжям Фото Getty Images

9-го квітня король Великої Британії Чарльз ІІІ та його друга дружина Камілла святкують 20-ту річницю свого шлюбу.

Вітаючи пару, яка зараз перебуває в офіційній поїздці в Італії, в Instagram палацу запостили відео з архівних кадрів, зокрема в нього увійшов момент, де Чарльз та його кохана жваво витанцьовують.

"20 щасливих років", - підписали добірку.

Звісно, дехто з коментаторів не міг вщипливо не вточнити, що до цієї цифри можна приплюсувати й ті роки, в які Чарльз зраджував із Каміллою свою першу дружину Діану.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав гучну та скандальну історію розлучення сина Єлизавети ІІ з обожнюваною народом принцесою. Також ми писали про жінок, у яких Чарльз свого часу був закоханий, але з якими так і не дійшов до вівтаря.



