"20 щасливих років": із нагоди порцелянового весілля Чарльза ІІІ та Камілли палац згадав їхні танці та інші гарні моменти
9-го квітня король Великої Британії Чарльз ІІІ та його друга дружина Камілла святкують 20-ту річницю свого шлюбу.
Вітаючи пару, яка зараз перебуває в офіційній поїздці в Італії, в Instagram палацу запостили відео з архівних кадрів, зокрема в нього увійшов момент, де Чарльз та його кохана жваво витанцьовують.
"20 щасливих років", - підписали добірку.
Звісно, дехто з коментаторів не міг вщипливо не вточнити, що до цієї цифри можна приплюсувати й ті роки, в які Чарльз зраджував із Каміллою свою першу дружину Діану.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав гучну та скандальну історію розлучення сина Єлизавети ІІ з обожнюваною народом принцесою. Також ми писали про жінок, у яких Чарльз свого часу був закоханий, але з якими так і не дійшов до вівтаря.
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