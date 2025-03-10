"Важко всидіти на місці": Чарльз ІІІ зізнався, яка його улюблена пісня в Кайлі Міноуг. Відео

Чарльз ІІІ поділився улюбленою музикою Фото Getty Images

Король Великої Британії Чарльз ІІІ та Apple Music представили днями незвичну колаборацію: плейліст, складений за смаками Його Величності. Він має назву "The King's Music Room" ("Музична кімната короля").

До плейліста увійшли композиції артистів із країн Співдружності, зокрема є в ньому пісня Кайлі Міноуг "The Loco-Motion". Чому вона так йому подобається, Чарльз пояснив у відео для Instagram.

"У 2012-му році Кайлі Міноуг приїздила до Сент-Джеймського палацу, щоби виконати її", - пригадав монарх.

"Це музика для того, щоби танцювати. Знов-таки, в неї заразна енергетика. Мені неймовірно важко всидіти на місці", - зізнався 76-річний Чарльз, відбиваючи пальцями ритм на столі.

Як відомо, кілька років тому Кайлі Міноуг закидали роман із одним із представників британської королівської родини.

Нагадаємо, кажуть, що відколи торік Чарльзу діагностували рак, король усвідомив, наскільки швидкоплинним є життя і став більше дозволяти собі порушувати протокол та бути "нормальним", наприклад, обійматися з дівчатами для фото.