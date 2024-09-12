"Чом би й ні?": король Чарльз опинився в обіймах чотирьох регбісток. Кумедне відео

Тільки не кажіть королеві Каміллі Фото Getty Images

Схоже, експерти мають рацію щодо того, що британська монархія в наступні роки намагатиметься ставати ближчою до людей. Живий приклад - обіймашки 75-річного короля Чарльза з учасницями новозеландської збірної з регбі "Чорні папороті".

Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11-го вересня.

Регбістки розтопили серце короля Чарльза Фото Getty Images

"Нам усім хотілося би обійнятися. Але лише якщо вам це ок", - запропонувала королю одна з регбісток.

"Обійнятися? Чом би й ні?", - одразу відповів Чарльз, обличчя якого осяяла усмішка.

Обіймашки не забарилися. Коментатори під відео, яким поділився палац у соцмережі, в захваті.

"Думаю, я ще ніколи не бачила в нього такої щирої усмішки... Уперше бачу його людську сторону. Порушення протоколу просто фантастичне... У його очах можна побачити емоції... Давно не бачив, щоби цей старий друзяка так усміхався... Леді молодці... Я щойно оце став фанатом короля Чарльза?", - пишуть люди.

Дехто припустив, що після того, як Чарльзові діагностували рак, до короля прийшло усвідомлення того, наскільки швидкоплинним є життя, тож він дозволив собі більше розслаблятися та "бути нормальним".

Нагадаємо, улюбленцем публіки вже кілька років - відколи його стали брати на офіційні заходи - є онук короля Чарльза, принц Луї. Через свою безпосередність та непосидючість 6-річне хлоп'я щоразу стає зіркою соцмереж. Але подейкують, саме тому, що він мимоволі надто сильно відтягує на себе увагу, "короля мемів" останнім часом стали частіше лишати вдома.