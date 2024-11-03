"Невдала ситуація": ЗМІ назвали ймовірну причину, чому Чарльз ІІІ не поспішає миритися з принцом Гаррі

Чи може Гаррі використати свого батька задля перемоги у суді? Фото Getty Images

Король Великої Британії Чарльз ІІІ нібито боїться, що його можуть наразити на "юридичну небезпеку", якщо він відновить стосунки зі своїм молодшим сином принцом Гаррі. Все через судову тяганину останнього проти МВС Британії.

Про це пише видання The Telegraph.

Взимку 2022 року принц Гаррі подав до суду на Британський уряд, який відмовив йому та Меган Маркл надавати охорону під час перебування родини у країні. У лютому 2024 року суд відхилив прохання принца, тож він отримав право на подання апеляції.

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"Герцог Сассекський сподівається, що він доб’ється справедливості в апеляційному суді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що король саме через цю тяганину не поспішає налагоджувати стосунки зі своїм сином, хоча не проти це зробити. Як вважає конституційний експерт, це може наразити монарха на "юридичну небезпеку", адже тоді він буде втягнений у судовий процес.

Король нібито не проти примиритися із сином, але є одне "але" Фото Getty Images

"Невдала ситуація, коли син короля судиться проти уряду короля у судах короля. Це тягне монарха у трьох напрямках. Є також ситуація, коли принц публікував приватні розмови, деякі з них були, скажімо так, неправильними. Тож уявіть ситуацію, якби принц говорив зі своїм батьком про свою судову справу, а потім описав цю розмову, або, що ще гірше, розмову, яка була б не зовсім точною. Була б серйозна юридична небезпека. Гаррі варто було б лише сказати: "Це сказав мій батько", і судова справа може провалитися", - вважає конституційний експерт.

Джерела, близькі до герцога та герцогині Сассекських, стверджують, що король міг би втрутитися у справу та допомогти досягти домовленості, яка б забезпечила їхню потребу в охороні під час візиту до Британії.

Нагадаємо, у грудні минулого року принц Гаррі виграв суд проти ЗМІ, які публікували статті побудовані на інформації, яку отримали з хакнутого телефону герцога Сассекського.

Як відомо, нещодавно суд не підтримав прохання опублікувати дані з візи принца Гаррі до США, аби перевірити, чи має той досвід вживання наркотичних засобів.