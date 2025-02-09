Ошатні Бекхеми на королівській вечірці мило побесідували з Чарльзом ІІІ та Каміллою

Фото з Instagram Девіда Бекхема

49-річний британський футболіст Девід Бекхем та 50-річна дизайнерка Вікторія Бекхем засвітилися на італійсько-британській вечірці короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли, яка відбулася в королівському заміському будинку Highgrove House в Англії.

Світлинами з вишуканого заходу Девід показав у своєму Instagram.

На вечірку подружжя походило на наречену та нареченого, адже Вікі з'явилася у білій шовковій максі-сукні з драпіруванням на талії, а Девід - у чорному смокінгу.

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На івенті Вікторія та Девід мило бесідували з королем та королевою.

"Чудовий італійський вечір в місці, яке таке особливе для короля та королеви. Чудово поєднали дві мої улюблені речі: італійську їжу та моду. Дякуємо, що прийняли нас", - написав футболіст.

Подружжя показало фото з королівського святкового вечора

Здається, король дуже смішно пожартував

А от Каміллу дуже уважно слухала Вікі

Як відомо, це не вперше, коли Бекхемів було помічено в компанії королівської родини. Якось Девід навіть пригостив короля медом, який зібрав власноруч.

До речі, наприкінці січня родина Бекхемів засвітилася на модному івенті бренду нижньої білизни, яку рекламує голова сім'ї.