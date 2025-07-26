"Жодного разу не плакав": Грубич розповів деталі про важке поранення 28-річного сина на фронті

Фото з Facebook Костянтина Грубича

Журналіст та телеведучий Костянтин Грубич, син якого втратив руку на війні проти РФ, розповів деталі поранення свого нащадка.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перевʼязки. Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому", - написав Костя.

За його словами, він не збирався оприлюднювати трагедію, яка сталася з його сином. Проте 28-річний Ярослав сам вирішив розповісти свою історію.

"Не для хайпу, а для фіксації моменту, якому насправді вже не один день. Вчорашній вечір "палав" в інфопросторі новиною про "героя". Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу", - зізнався Грубич.

Телеведучий зізнався, що вражений мужністю свого сина

Телеведучий зазначив, що Ярослав героєм себе не вважає.

"Дійсно, він не встиг наробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає: галузі медіа. На сучасній війні це теж потрібна функція. І ми вдвох, навіть вчотирьох - мама і сестра також ошелешені - не до кінця сприймаємо новий статус "героя", що виник так зненацька. Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісті, хоча болю й без них вистачає по вінця", - пояснив Костянтин.

Грубич відзначає, що в захваті від того, як Ярослав мужньо сприйняв удар долі.

"Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими. "Тато, я втратив друзів!", - каже мій однорукий герой зі вселенським сумом у голосі. А друзів у сина завжди було небагато. У підрозділі такі люди зʼявилися швидко. І він їх встиг прийняти і полюбити! І тепер страждає, що втратив, не насолодившись дружбою", - додав він.

Костя розповів, що його син після вибуху з відірваною рукою шукав своїх побратимів.

"Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум. Тому частково дифірамби для пораненого новобранця справедливі. Поведінка у лікарні - окрема повість. І ми лише у передмові. Далі буде. Тепер я точно маю не лише сина, а ще й безумовного авторитета, який володіє такою експертизою, як мало хто", - зазначив Грубич.

Грубич зізнався, що його син після поранення шукав своїх побратимів

Також він розповів, як знаючи про важке поранення сина зумів довести свою роботу до кінця й провів ефір.

"Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!" - написав Костя.

Грубич наголосив, що зараз син продовжує лікуватися, а сам телеведучий - працювати.

"Маю купу недоліків. І просто радію від роботи. Інколи на шкоду родині. І не зміг "захистити сина", якого не уявляв таким реальним героєм, яким він став через трагічні обставини. Трішки все сумбурно. Але відверто", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, у 2017-му році родина Грубичів пережила трагедію - його 17-річну доньку Ольгу на пішохідному переході збила машина. Дівчинка пролежала у комі два тижні, а потім померла.