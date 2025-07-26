"Жодного разу не плакав": Грубич розповів деталі про важке поранення 28-річного сина на фронті

Юлія Леськова - 26 липня, 15:50
Костянтин Грубич позує для фото
Фото з Facebook Костянтина Грубича

Журналіст та телеведучий Костянтин Грубич, син якого втратив руку на війні проти РФ, розповів деталі поранення свого нащадка.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перевʼязки. Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому", - написав Костя.


За його словами, він не збирався оприлюднювати трагедію, яка сталася з його сином. Проте 28-річний Ярослав сам вирішив розповісти свою історію.

"Не для хайпу, а для фіксації моменту, якому насправді вже не один день. Вчорашній вечір "палав" в інфопросторі новиною про "героя". Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу", - зізнався Грубич.

Костянтин Грубич показав сина після поранення

Телеведучий зізнався, що вражений мужністю свого сина

Телеведучий зазначив, що Ярослав героєм себе не вважає.

"Дійсно, він не встиг наробити подвигів, і не думав навіть про це. Він хотів (і хоче) бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає: галузі медіа. На сучасній війні це теж потрібна функція. І ми вдвох, навіть вчотирьох - мама і сестра також ошелешені - не до кінця сприймаємо новий статус "героя", що виник так зненацька. Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісті, хоча болю й без них вистачає по вінця", - пояснив Костянтин.

Грубич відзначає, що в захваті від того, як Ярослав мужньо сприйняв удар долі.

"Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими. "Тато, я втратив друзів!", - каже мій однорукий герой зі вселенським сумом у голосі. А друзів у сина завжди було небагато. У підрозділі такі люди зʼявилися швидко. І він їх встиг прийняти і полюбити! І тепер страждає, що втратив, не насолодившись дружбою", - додав він.

Костя розповів, що його син після вибуху з відірваною рукою шукав своїх побратимів.

"Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум. Тому частково дифірамби для пораненого новобранця справедливі. Поведінка у лікарні - окрема повість. І ми лише у передмові. Далі буде. Тепер я точно маю не лише сина, а ще й безумовного авторитета, який володіє такою експертизою, як мало хто", - зазначив Грубич.

Костянтин Грубич розповів про поранення сина

Грубич зізнався, що його син після поранення шукав своїх побратимів

Також він розповів, як знаючи про важке поранення сина зумів довести свою роботу до кінця й провів ефір.

"Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!" - написав Костя.

Грубич наголосив, що зараз син продовжує лікуватися, а сам телеведучий - працювати.

"Маю купу недоліків. І просто радію від роботи. Інколи на шкоду родині. І не зміг "захистити сина", якого не уявляв таким реальним героєм, яким він став через трагічні обставини. Трішки все сумбурно. Але відверто", - підсумував журналіст. 

Нагадаємо, у 2017-му році родина Грубичів пережила трагедію - його 17-річну доньку Ольгу на пішохідному переході збила машина. Дівчинка пролежала у комі два тижні, а потім померла

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