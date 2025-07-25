"Вписав другий день народження": 28-річний син Грубича втратив руку на війні

56-річний Грубич з сином-захисником Ярославом Фото з Instagram

28-річний син журналіста і телеведучого Костянтина Грубича, Ярослав Грубич повідомив, що втратив праву руку. Хлопець, який з червня воює у лавах ЗСУ, показався в лікарні з ампутацією.

"Недавно вписав другий день народження/вижив ... Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання ) ) але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну руку". А може я погано дочув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте🤯… додатково реанімації, уколи, наркози... так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь … 🙏🏼 і нас не здолати", - написав воїн і подякував за підтримку.

Ярослав, на щастя, вижив, але втратив праву руку

Батько Ярослава, Костянтин Грубич теж прокоментував поранення сина.

"Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що - лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен…", - зазначив журналіст.

До того, як піти воювати, Ярослав працював відеографом

Нагадаємо, у 2017-му році Грубич втратив доньку. 17-річну Ольгу на пішохідному переході збила машина. Дівчина впала в кому і за два тижні померла.

Також у Грубича є ще одна донька - 29-річна журналістка Владислава Грубич.