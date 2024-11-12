"7 років": Роналду зі святкової нагоди заселфився зі своєю серйозною принцесою. Фото
Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його наречена, блогерка Джорджина Родрігес 12-го листопада святкують день народження своєї середньої доньки. Алана Мартіна стала 7-річкою.
Селфі з іменинницею спортсмен запостив у Instagram. От лише кучерявка Алана, позуючи з татком, була радше в серйозному, ніж у святковому гуморі.
"7 років моїй принцесі. Вітаю, любове моя!", - написав Кріштіану.
Як відомо, Алана та її молодша сестричка Белла - біологічні діти Джорджини. Але обраниця Кріштіану стала люблячою та відданою матусею й для трьох його старших нащадків - Кріштіанінью, Ева та Матео.
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