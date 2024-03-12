"Рідна пігментація": Мішина показалася без мейкапу та поміркувала про справжню красу жінки

Акторка Ксенія Мішина, яка не приховує, що не любить фарбуватися, розказала, з чого складається її звичайний мінімалістичний мейкап.

У Insta-сторіс зірка показала своє ненафарбоване личко та поділилася думками про те, що є справжньою красою. Ксю спростувала закиди щодо "купи пластичних операцій".

Ксенія запевняє, що краса її цілком природна Скріншоти з Instagram Мішиної

"Дівчата, якщо цікаво, як виглядає моя чиста шкіра, без усіляких мейкапів, ніяких ботоксів, нічого в мене немає, все своє, рідне", - запевнила 34-річна Мішина.

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Якби у чолі зірки був ботокс, вона не могла би робить ось так

І так

Актриса вказала на свою проблему - виразну пігментацію під очима.

"Ось це - рідна пігментація, якої, на жаль, ніяк не позбавитись, тож вимушена користуватись коректорами. Чому "вимушена" - бо я не люблю фарбуватись, ви це знаєте. Тож якщо фарбуюсь, то це обов'язково коректор, іноді туш, гель для брів, дуже-дуже рідко тон, бо я не бачу потреби. Ну а якщо проекти, то це вже "важка артилерія", - констатувала вона.

Мішина не любить макіяж

Ксенія категорично не згодна з тими, хто вважає, що краса - це мейкап, одяг та "бірюльки від Cartier". Зірка переконана, що лише сама людина робить речі красивими та цінними, наповнюючи їх змістом.

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"Справжня непідробна краса в тобі! І в твоєму здоров'ї. Здоров'я - це наш фізичний стан, емоційний, душевний спокій... Це все читається через щирість нашої посмішки, чистоту та спокій наших очей, збалансованість енергії, сяяння шкіри", - наголосила Мішина.

На її думку, лише маючи високий рівень енергії ми почуваємося красивими, привабливими, сексуальними, гармонійними та щасливими.

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"І взагалі охороняйте свою справжність, індивідуальність, самість... ці інструменти допомагають чути істинні призначення життя", - резюмувала Ксюша.

Нагадаємо, торік Мішина розсекретила приблизну суму своїх місячних витрат.











