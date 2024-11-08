ДіКапріо, Клуні, Депп, Бардем і Пітт: як змінилися голлівудські актори-секссимволи. Фото

Юлія Поджинська 8 листопада, 07:00

Леонародо ДіКапріо, Бред Пітт, Джордж Клуні - вони були справжніми секссимволами 90-х. А дехто з них продовжує нести це почесне звання й досі.

ТаблоID покаже унікальні кадри акторів на початку їхньої кар’єри і зараз. Дивіться, як змінилися Хав’єр Бардем, Джонні Депп, Том Круз та інші.

Бред Пітт

Бред Пітт мріяв про акторську кар’єру і всіма правдами та неправдами ходив на численні прослуховування, аби отримати бодай якусь роль. Уперше білявого хлопця з блакитними очима помітили завдяки рекламі джинсів. Декілька років Пітту діставалися незначні ролі і подекуди у "дуже, дуже поганому кіно", а от справжнім проривом стала стрічка "Телма і Луїза", яка зробила Бреда знаменитим.

Актор Бред Пітт у 2000

Так Бред виглядав у 2000-х

Фото: Getty Images

Та не лише Бред Пітт був відомий своїми ролями. Про особисте життя красунчика теж є що розповісти. Наприклад, гучний шлюб із Дженніфер Еністон та скандальне розлучення з Анджеліною Джолі. Зараз секссимвол нульових знайшов свою "тиху гавань" з Інес де Рамон.

Бред Пітт голлівудський актор

А це Бред зараз - окуляри незмінні

Фото: Getty Images

Леонардо ДіКапріо

У 5 років Леонардо ДіКапріо став актором, а у 10 уже розчарувався в професії. Його не брали зніматися через зачіску, а за 4 роки він хотів повернутися в індустрію. На початку 90-х Лео буквально штурмував кінокомпанії, спочатку знімаючись у другорядних ролях мелодрам. Та потім йому діставалися головні позиції, а найбільшу славу того часу принесла роль у славнозвісному "Титаніку".

Леонардо ДіКапріо у Титаніку

Ну зізнайтеся, хто б не закохався у цього красунчика?

Скриншот

Не менше романтики було в житті й самого ДіКапріо, хоча досі жодна з його обраниць так і не змогла окільцювати цього красунчика. Поки Леонардо обирає собі значно молодших дівчат, як от теперішня його пасія - Вітторія Черетті.

Актор Леонардо ДіКапріо

Незламний - незмінний Лео

Фото: Getty Images

Джонні Депп

Джонні Депп теж не мріяв про акторство, а спочатку займався музикою. Та випадкове знайомство привело його в кіноіндустрію, де його першою роллю-трампліном до слави стала участь у фільмі "Кошмар на вулиці В’язів". На початку 90-х Джонні Депп позиціонувався, як "новий тип чоловічої кінозірки". Він став кумиром підлітків через особливий стиль, який відповідав тогочасній моді.

Джонні Депп в молодості

Джонні Депп в молодості відповідав тогочасній моді

Фото: Getty Images

Але в одному амплуа як на екрані, так і в житті Депп не затримувався. Він продовжував свою бурхливу молодість в плані шкідливих звичок та гучних романів. Актор часто змінював свій стиль і тим самим запам’ятався прихильникам.

Джонні Депп змінив стиль

Зараз Джонні зупинився на одному стилі

Фото: Getty Images

Джордж Клуні

Джордж Клуні - один з найвідоміших голлівудських акторів. Він розпочав свою кар’єру наприкінці 70-х, а от по-справжньому вагома роль йому дісталася аж у 90-х. У 1994 році він з’явився у популярному серіалі "Швидка допомога". Відтоді його акторські справи пішли вгору і він отримував хороші ролі, які зробили його відомим.

Джордж Клуні в молодості
Джордж Клуні в молодості - актор може змінитися як завгодно, але його усмішка стала
Фото: Getty Images

Клуні був справжнім голлівудським серцеїдом і крутив романи, зокрема, з колегами-акторками та моделями. Однак справжнім коханням Джорджа стала адвокатка з прав людини Амаль Аламуддін. У 2014 році вони одружилися. У 2017-му у них з Амаль народилася двійня.

Зараз актор продовжує активно зніматися у фільмах.

Актор Джордж Клуні

І очі актора - за ними його точно можна впізнати

Фото: Getty Images

Х’ю Джекман

Про цього красунчика мріяло багато жінок, але ще на початку своєї кар’єри Х’ю Джекман одружився з Деборрою-Лі Фернесс. Першу найбільшу популярність акторові принесла роль Росомахи у фільмі "Люди Ікс" 2000 року і відтоді він балансує між амплуа супергероя та романтичного героя мелодрам.

Х'ю Джекман в молодості

Фото молодого Х'ю Джекмана - впізнали б тут актора?

Фото: Getty Images

Попри 20 років різниці Джекман й досі грає Росомаху та вражає своєю формою. Однак в особистому житті актора кардинальні зміни. У вересні 2023 року вони х дружиною оголосили про розлучення. А на місці Деборри вже може з’явитися нова обраниця.

Х'ю Джекман зараз

Зараз актор майже не змінився, хіба що борода зайва. Чи ні?

Фото: Getty Images

Том Круз

Один із найбільш високооплачуваних та найвідоміших нині акторів - Том Круз. Він підкорив серця прихильниць у 1986 році, коли на екрани вийшов фільм "Найкращий стрілець". Тоді говорили, що це перший випадок, коли зовнішня краса актора компенсувала сценарій та режисуру фільма.

Том Круз в молодості

Том Круз вмів підкорювати жіночі серця одним лише поглядом

Фото: Getty Images

Звісно, Круз не залишався без жіночої уваги. Мімі Роджерс, Ніколь Кідман, Пенелопа Крус і Кеті Холмс - ці красуні-акторки теж підпали свого часу під чари Круза. Однак зараз Том у вільному плаванні, він славиться не лише роботами в кіно, але і скандалами із дітьми та романами з молодшими пасіями.

Актор Том Круз

Не так давно актор змінив зачіску

Фото: Getty Images

Бредлі Купер

Красунчик Бредлі Купер в дитинстві натерпівся через свою зовнішність, адже його повсякчас порівнювали з дівчинкою через довге волосся. Але водночас завдяки своїй зовнішності Бредлі потрапив у велике кіно, і зараз у його фільмографії пів сотні стрічок.

Бредлі Купер в молодості
Бредлі майже не впізнати
Фото: Getty Images

Звісно, й жінки не могли встояти перед Купером. Він був у шлюбі з моделлю Дженніфер Деспозіто, з росіянкою Іриною Шейк, від якої має доньку. Зараз актор зустрічається з молодшою на 20 років супермоделлю Беллою Хадід.

Актор Бредлі Купер зараз

А як вам такий Бредлі?

Фото: Getty Images

Хав’єр Бардем

Хав’єр Бардем народився у акторській родині. Тому його кар’єра вже змалечку була визначена. Цікаво, чи вплинуло його коріння на успіхи, адже вже за перші свої ролі у 90-х Хав’єр отримував нагороди та призи.

Хав'єр Бардем в молодості

Ну дуже модна зачіска у молодого Хав'єра Бардема

Фото: Getty Images

Зараз чи не щороку виходить новий фільм за участю Хав’єра Бардема. Успішне і його особисте життя - актор одружений з акторкою Пенелопою Крус, з якою виховує двох спільних доньок.

Хав'єр Бардем зараз

Добре, що зачіску змінив

Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як змінилася Даша Астаф’єва. І показував, якою була Камалія на початку кар’єри.

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