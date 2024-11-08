ДіКапріо, Клуні, Депп, Бардем і Пітт: як змінилися голлівудські актори-секссимволи. Фото
Леонародо ДіКапріо, Бред Пітт, Джордж Клуні - вони були справжніми секссимволами 90-х. А дехто з них продовжує нести це почесне звання й досі.
ТаблоID покаже унікальні кадри акторів на початку їхньої кар’єри і зараз. Дивіться, як змінилися Хав’єр Бардем, Джонні Депп, Том Круз та інші.
Бред Пітт
Бред Пітт мріяв про акторську кар’єру і всіма правдами та неправдами ходив на численні прослуховування, аби отримати бодай якусь роль. Уперше білявого хлопця з блакитними очима помітили завдяки рекламі джинсів. Декілька років Пітту діставалися незначні ролі і подекуди у "дуже, дуже поганому кіно", а от справжнім проривом стала стрічка "Телма і Луїза", яка зробила Бреда знаменитим.
Та не лише Бред Пітт був відомий своїми ролями. Про особисте життя красунчика теж є що розповісти. Наприклад, гучний шлюб із Дженніфер Еністон та скандальне розлучення з Анджеліною Джолі. Зараз секссимвол нульових знайшов свою "тиху гавань" з Інес де Рамон.
Леонардо ДіКапріо
У 5 років Леонардо ДіКапріо став актором, а у 10 уже розчарувався в професії. Його не брали зніматися через зачіску, а за 4 роки він хотів повернутися в індустрію. На початку 90-х Лео буквально штурмував кінокомпанії, спочатку знімаючись у другорядних ролях мелодрам. Та потім йому діставалися головні позиції, а найбільшу славу того часу принесла роль у славнозвісному "Титаніку".
Не менше романтики було в житті й самого ДіКапріо, хоча досі жодна з його обраниць так і не змогла окільцювати цього красунчика. Поки Леонардо обирає собі значно молодших дівчат, як от теперішня його пасія - Вітторія Черетті.
Джонні Депп
Джонні Депп теж не мріяв про акторство, а спочатку займався музикою. Та випадкове знайомство привело його в кіноіндустрію, де його першою роллю-трампліном до слави стала участь у фільмі "Кошмар на вулиці В’язів". На початку 90-х Джонні Депп позиціонувався, як "новий тип чоловічої кінозірки". Він став кумиром підлітків через особливий стиль, який відповідав тогочасній моді.
Але в одному амплуа як на екрані, так і в житті Депп не затримувався. Він продовжував свою бурхливу молодість в плані шкідливих звичок та гучних романів. Актор часто змінював свій стиль і тим самим запам’ятався прихильникам.
Джордж Клуні
Джордж Клуні - один з найвідоміших голлівудських акторів. Він розпочав свою кар’єру наприкінці 70-х, а от по-справжньому вагома роль йому дісталася аж у 90-х. У 1994 році він з’явився у популярному серіалі "Швидка допомога". Відтоді його акторські справи пішли вгору і він отримував хороші ролі, які зробили його відомим.
Клуні був справжнім голлівудським серцеїдом і крутив романи, зокрема, з колегами-акторками та моделями. Однак справжнім коханням Джорджа стала адвокатка з прав людини Амаль Аламуддін. У 2014 році вони одружилися. У 2017-му у них з Амаль народилася двійня.
Зараз актор продовжує активно зніматися у фільмах.
Х’ю Джекман
Про цього красунчика мріяло багато жінок, але ще на початку своєї кар’єри Х’ю Джекман одружився з Деборрою-Лі Фернесс. Першу найбільшу популярність акторові принесла роль Росомахи у фільмі "Люди Ікс" 2000 року і відтоді він балансує між амплуа супергероя та романтичного героя мелодрам.
Попри 20 років різниці Джекман й досі грає Росомаху та вражає своєю формою. Однак в особистому житті актора кардинальні зміни. У вересні 2023 року вони х дружиною оголосили про розлучення. А на місці Деборри вже може з’явитися нова обраниця.
Том Круз
Один із найбільш високооплачуваних та найвідоміших нині акторів - Том Круз. Він підкорив серця прихильниць у 1986 році, коли на екрани вийшов фільм "Найкращий стрілець". Тоді говорили, що це перший випадок, коли зовнішня краса актора компенсувала сценарій та режисуру фільма.
Звісно, Круз не залишався без жіночої уваги. Мімі Роджерс, Ніколь Кідман, Пенелопа Крус і Кеті Холмс - ці красуні-акторки теж підпали свого часу під чари Круза. Однак зараз Том у вільному плаванні, він славиться не лише роботами в кіно, але і скандалами із дітьми та романами з молодшими пасіями.
Бредлі Купер
Красунчик Бредлі Купер в дитинстві натерпівся через свою зовнішність, адже його повсякчас порівнювали з дівчинкою через довге волосся. Але водночас завдяки своїй зовнішності Бредлі потрапив у велике кіно, і зараз у його фільмографії пів сотні стрічок.
Звісно, й жінки не могли встояти перед Купером. Він був у шлюбі з моделлю Дженніфер Деспозіто, з росіянкою Іриною Шейк, від якої має доньку. Зараз актор зустрічається з молодшою на 20 років супермоделлю Беллою Хадід.
Хав’єр Бардем
Хав’єр Бардем народився у акторській родині. Тому його кар’єра вже змалечку була визначена. Цікаво, чи вплинуло його коріння на успіхи, адже вже за перші свої ролі у 90-х Хав’єр отримував нагороди та призи.
Зараз чи не щороку виходить новий фільм за участю Хав’єра Бардема. Успішне і його особисте життя - актор одружений з акторкою Пенелопою Крус, з якою виховує двох спільних доньок.
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