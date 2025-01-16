"2005 рік": Нікітюк насмішила архівним фото, де сидить на дереві
Телеведуча Леся Нікітюк насмішила свою аудиторію в Instagram архівним фото, зробленим 20 років тому.
На ньому майбутня зірка з телефоном коло вуха сидить на дереві, де, вочевидь, краще ловить зв'язок.
"2005 рік. Задовго до появи Starlink", - підписала 37-річна Леся.
Нагадаємо, Нікітюк не вперше ділиться світлинами зі свого сімейного фотоархіву. Якось вона показувала, як виглядала у 1-му та в 9-му класі.
"Хотіла переробити ніс": Нікітюк про ставлення до пластики, найтупіший підкат і нинішні стосунки
Брови-ниточки, блонд і метелик на шиї: Нікітюк показала себе і Бєднякова на початку кар'єри
10 сторінок і гриби: Нікітюк розказала, як проводить вільний час і позбавляється негативу
"Готова до хейту": Нікітюк про дебют у кіно, акторські амбіції, роль мрії та ставлення до колишніх