"2005 рік": Нікітюк насмішила архівним фото, де сидить на дереві

Телеведуча Леся Нікітюк насмішила свою аудиторію в Instagram архівним фото, зробленим 20 років тому.

На ньому майбутня зірка з телефоном коло вуха сидить на дереві, де, вочевидь, краще ловить зв'язок.

"Альо. Це Леся..."

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"2005 рік. Задовго до появи Starlink", - підписала 37-річна Леся.

Нагадаємо, Нікітюк не вперше ділиться світлинами зі свого сімейного фотоархіву. Якось вона показувала, як виглядала у 1-му та в 9-му класі.