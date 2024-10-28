10 сторінок і гриби: Нікітюк розказала, як проводить вільний час і позбавляється негативу

фото пресслужби Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк розказала, як проводить вільний від зйомок час.

За лаштунками шоу "Хто зверху?" вона також порадила власні способи боротьби з негативними думками.

"Вільного часу в мене майже немає. Та якщо він з’являється, я зазвичай сплю. Єдине, що в мене завжди за розкладом – це тренування cycle (кардіотренування на велотренажерах –ред.) або відвідування басейну. Також ніколи не забуваю подзвонити мамі по відеозв’язку та поговорити з племінницями", - зізналася зірка.

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"От на вихідних, які видались між двома знімальними пулами фільму "Песики", навіть встигла зʼїздити додому. Провела час з батьками. Ходили в ліс, назбирали багато грибів та приготували з мамою безліч смачних страв. Це неймовірні відчуття!", - розказала Нікітюк.

А ще між зйомками на телебаченні ведуча іноді... знімається для брендів

"Помітила, коли з’являється трішки більше вільного часу, то мене починають атакувати важкі думки. Тому намагаюся дедалі більше себе чимось займати. Маю класну традицію: щовечора, лягаючи спати, читаю 10-15 сторінок книжки. Це збільшує словниковий запас і розслабляє. А ще обов’язково 20 хвилин на день медитую. Без цього вже ніяк", - порадила ведуча.

Як віднедавна відомо, вільний час Леся проводить не лише сама, а й ділить його зі своїм бойфрендом-військовим. У жовтні вона офіційно представила свого коханого, морського піхотинця Дмитра Бабчука.