10 сторінок і гриби: Нікітюк розказала, як проводить вільний час і позбавляється негативу
Телеведуча Леся Нікітюк розказала, як проводить вільний від зйомок час.
За лаштунками шоу "Хто зверху?" вона також порадила власні способи боротьби з негативними думками.
"Вільного часу в мене майже немає. Та якщо він з’являється, я зазвичай сплю. Єдине, що в мене завжди за розкладом – це тренування cycle (кардіотренування на велотренажерах –ред.) або відвідування басейну. Також ніколи не забуваю подзвонити мамі по відеозв’язку та поговорити з племінницями", - зізналася зірка.
"От на вихідних, які видались між двома знімальними пулами фільму "Песики", навіть встигла зʼїздити додому. Провела час з батьками. Ходили в ліс, назбирали багато грибів та приготували з мамою безліч смачних страв. Це неймовірні відчуття!", - розказала Нікітюк.
"Помітила, коли з’являється трішки більше вільного часу, то мене починають атакувати важкі думки. Тому намагаюся дедалі більше себе чимось займати. Маю класну традицію: щовечора, лягаючи спати, читаю 10-15 сторінок книжки. Це збільшує словниковий запас і розслабляє. А ще обов’язково 20 хвилин на день медитую. Без цього вже ніяк", - порадила ведуча.
Як віднедавна відомо, вільний час Леся проводить не лише сама, а й ділить його зі своїм бойфрендом-військовим. У жовтні вона офіційно представила свого коханого, морського піхотинця Дмитра Бабчука.
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