"Все за планом, і я щаслива": Нікітюк у день 37-річчя посвітила ніжками у пишному міні та чоботах гофре

Леся святкує 37 день народження

19-го жовтня телеведучій Лесі Нікітюк виповнилося 37.

Своє свято зірка зустріла, за її словами, щасливою та вдячною. А ще - з новими фото у корсетному пишному мініплатті та високих чоботах.

"37! Прокинулась без набряків і супер😁 поїхала зніматись у кіно... Якщо чесно, все моє життя – як кіно. І в обох випадках я ніфіга не граю… Приймаю і проживаю все, що дає мені життя, і завжди ділюсь з вами", - написала іменинниця.

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Нова зйомка до свята - маст хев

"Як би не було, я завжди намагаюсь рости і розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю, і це заряджає мене! Наразі в моєму житті все за планом, і я щаслива🙌🏻🙂. Тому дякую за привітання і ЗСУ, що живу!", - підсумувала Леся Іванівна.





Леся щаслива, і це помітно

Як відомо, свій новий рік Нікітюк зустрічає не самотньою, адже нещодавно вона розсекретила свого хлопця - відомого військового.