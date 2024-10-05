"Увірвався у моє життя і мій холодильник": Нікітюк заінтригувала обіймами із загадковим чоловіком у ліфті. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк припідняла завісу зі свого особистого життя та в Instagram заінтригувала підписників фото себе в ліфті з чоловічою рукою на талії.
Обличчя ймовірного бойфренда Леся не показала.
Також вона запостила фото чоловіка в трусах, на якому видно фрагмент його татуйованого тіла.
"Хтось увірвався у моє життя і мій холодильник", - підписала кадр телеведуча.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк хизувалася світлиною з відомим німецьким дизайнером.
Також телеведуча показувала фото зі своєї відпустки у Сеулі.
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