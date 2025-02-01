Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Юлія Леськова 1 лютого, 09:24
Лілі Коллінз позує для фото
Фото з Instagram Лілі Коллінз

Американська акторка, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік, сценарист Чарлі МакДауелл вперше стали батьками.

Радісну новину Лілі повідомила у своєму Instagram.

Відомо, що дитину подружжю народила сурогатна мати.


"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Туве Джейн МакДауелл. Словами ніколи не виразити нашу безмежну вдячність нашій сурогатній матері та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо тебе безмежно", - написала акторка.

Дитина Лілі Коллінз

Зірка "Емілі в Парижі" показала немовля

Лілі Коллінз та Чарлі МакДауелл

Лілі Коллінз та Чарлі МакДауелл

До речі, майже місяць тому вперше став батьком й американський актор Генрі Кавілл, відомий за ролями Супермена та Відьмака.

А от у принцеси Беатріс нещодавно народилася друга дитина.

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