Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою та розсекретила ім'я дитини
Американська акторка, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік, сценарист Чарлі МакДауелл вперше стали батьками.
Радісну новину Лілі повідомила у своєму Instagram.
Відомо, що дитину подружжю народила сурогатна мати.
"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Туве Джейн МакДауелл. Словами ніколи не виразити нашу безмежну вдячність нашій сурогатній матері та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо тебе безмежно", - написала акторка.
До речі, майже місяць тому вперше став батьком й американський актор Генрі Кавілл, відомий за ролями Супермена та Відьмака.
А от у принцеси Беатріс нещодавно народилася друга дитина.
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